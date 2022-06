Tebas ahoga al fútbol español: los equipos tienen 48 horas para saldar casi 300 millones en deudas

El fútbol español apura los últimos días del mes de junio para cuadrar cuentas. Hasta diez equipos de la Liga Santander están trabajando a contrarreloj para evitar cerrar el curso 2021-22 en números rojos gracias, en parte, a la gestión de Javier Tebas. En el peor de los casos está previsto que la Liga cierre con una deuda que ascendería hasta los 297 millones de euros siendo Barcelona, Atlético y Valencia los tres clubes que más preocupan, mientras que Sevilla, Real Sociedad y Alavés podrían salvarse sobre la bocina.

Estos números están muy lejos de las cifras preveía la Liga a principios de mayo. El organismo que preside Javier Tebas esperaba sacar 350 millones de euros por las salidas de jugadores acorde con los presupuestos que presentaron los equipos a finales de 2021. Sin embargo, estas cifras se van a quedar muy lejos de la realidad.

Esta previsión dejaba las pérdidas en apenas 55 millones, cuatro veces menos que el peor de los escenarios previsto por la Liga para cerrar el ejercicio 2021-2022 en el que la gente ha vuelto a los estadios y eso ha generado un ingreso extra a los clubes que no tenían el año anterior por la pandemia del Covid-19. Ni el famoso CVC, vendido como tabla de salvación para los clubes, ha logrado evitar un escenario negativo para los equipos del fútbol español.

Barça

El Barcelona, junto a Atlético y Valencia, es uno de los clubes que más preocupaban a la Liga. La entidad azulgrana tiene un agujero de 161 millones de euros después de no llevar a cabo la venta del 49% del Barça Studios, que iba a aportar 50 millones, ni tampoco entraron nuevos patrocinios por valor de 25 millones como pretendían. Para colmo, la temprana eliminación de la Champions League ha causado un gran impacto económico en el club.

No obstante, el club que preside Joan Laporta va a cerrar el ejercicio con un balance positivo tras vender in extremis los derechos de televisión por unos 205 millones de euros al fondo Sixth Street por 25 años, para así salvar el ejercicio y cerrar con un balance positivo en el primer año de Laporta al frente del navío azulgrana. El Barça necesita acometer esta operación antes del 30 de junio para no tener pérdidas.

Atlético

El Atlético de Madrid es otro de los equipos que se encuentra en una situación complicada. Necesitan vender por valor de 40 millones de euros antes del 30 de junio para poder acudir al mercado de fichajes con normalidad. «Para poder fichar todos necesitamos vender. Veremos a quién se vende y a quién se compra», aseguraba Enrique Cerezo, presidente del Atlético recientemente.

La entidad que dirige Miguel Ángel Gil Marín se encuentra al límite y Cerezo reconoce que deben «vender por 40 millones, y en eso estamos. No está fácil el mercado, está muy difícil. Y la situación económica ya sabéis cómo es». De momento, ha llegado Witsel que aunque no se ha anunciado el presidente confirmó su fichaje. La llegada del belga se ha podido acometer porque viene libre y no ha habido que pagar traspaso.

Valencia

El Valencia es el club que más preocupa a la Liga. La entidad que dirige Peter Lim cerró los dos últimos ejercicios con un déficit de 39,2 millones de euros como consecuencia del impacto de la pandemia. Para 2021-22 tenían previsto perder otros 36,6 millones de euros. Pero el tiempo se agota y todavía no han cumplido con objetivo.

Para cumplir con lo planificado deberían vender por valor de 35 de millones antes de que acabe el mes de junio, de lo contrarió cerrará el curso con 70 millones de pérdidas. A estas alturas todavía no se ha producido ninguna venta de futbolistas, hay varios nombres en la rampa de salida: Soler, Guedes, Gayà… pero por ahora no ha salido nadie y quedan algo más de 48 horas para que se termine el plazo para cumplir con el objetivo.

Sevilla

El Sevilla es uno de los equipos que mejor lo tiene para evitar cerrar en números rojos gracias a la venta de jugadores, gracias a la Premier. Tenían presupuestado 31,3 millones y han vendido por valor de 60 millones de euros en dos futbolistas: Diego Carlos (35 millones) y Bryan Gil (25 millones). Sólo con el primero ya superaban la previsión.

La Premier ha pescado en el Sevilla y ha dejado un buen pellizco en sus arcas que le permitirán cumplir los objetivos. Aston Villa y Tottenham han fichado a Diego Carlos y Bryan Gil. Además, tienen a Koundé en el mercado que podría abandonar la entidad de Nervión en el presente mercado veraniego.

Espanyol

El Espanyol también se encuentra en una situación muy complicada. Para ganar este partido deben vender o asumir pérdidas por 25 millones de euros. No obstante, la entidad ya comenzó este curso asumiendo que deberían vender a algunas de sus estrellas este verano tras cerrar los últimos dos años con 20 millones de pérdidas por la pandemia.

Raúl de Tomás es la principal arma que manejan los pericos. El delantero tiene varios pretendientes pero el Espanyol tampoco está dispuesto a dejarle marchar a cualquier precio. La realidad es que la entidad ya partía con un desfase de 8,5 millones entre ingresos y gastos, lo que suponía tener que vender por valor de 20 millones para dejar el resultado en neto.

Betis

El Betis se encuentra en una situación complicado. Ha pedido tres créditos, dos de ellos se encuentran activos y deben terminar de pagarlos a finales de este año, mientras el tercero no se activa pese a necesitarlo porque da pérdidas. En los presupuestos tenían planificado vender por 30,3 millones de euros para volver a los beneficios, con 1,5 millones de superávit.

Desgraciadamente, el plan de los verdiblancos cojea bastante después de ver las ofertas recibidas por sus estrellas. Por el momento sólo han entrado 14 millones de la venta de Emerson Royal al Barcelona. La victoria en Copa y la posterior clasificación para la Supercopa de España además de la competición europea harán que el equipo asuma las pérdidas e intentará compensarlas más adelante. La Liga le permitirá computar esas pérdidas al efecto Covid, lo que les permitiría asumir ese déficit las próximas cinco campañas.

Real Sociedad

La venta de Willian José al Betis permitirá a la Real Sociedad salvar el año a nivel económico. La entidad txuri urdin cedió al delantero al cuadro verdiblanco el pasado verano con una opción de compra obligatoria que les permitirá ingresar 10 millones de euros en la caja, lo cual les hacía estar tranquilos después de que en el primer semestre tuvieran 7,3 millones de pérdidas, según anunció 2Playbook en su día.

En un inicio, la Real tenía previsto conseguir 2,45 millones de euros en beneficios durante este curso, el tercero más alto de la Liga Santander. La clave de todo esto es que el equipo no suele poner los ingresos por una futura clasificación europea, por lo que de lograrlo supone un ingreso extra con el que no contaban.

Celta

En el Celta siguen trabajando a contrarreloj para cuadrar las cuentas. Las ventas de Álvaro Vadillo, Yokuslu y Araujo les ha permitido superar los 7,1 millones previstos, pero no es suficiente para salvar el ejercicio. En caso de no lograr vender a más futbolistas en las próximas 48 horas añadirían más pérdidas a los 9,65 millones de euros que perdieron la pasada campaña.

La entidad que preside Carlos Mouriño es la segunda que más preocupa después del Valencia, ya que se preveían 10,98 millones en pérdidas antes de los impusestos. De esta manera, los gallegos añadirían un golpe de 20 millones encajados en la pandemia en el balance neto.

Alavés

El Deportivo Alavés se muestra optimista para cuadrar cuentas y evitar los números rojos pese a haber perdido la categoría. El objetivo era equilibrar las cuentas tras las pérdidas de casi tres millones la pasada temporada. El equipo babazorro ha vendido jugadores y activos por más de 5 millones de euros en el último mes, tal y como contó 2Playbook, lo cual le permitió minimizar las pérdidas de 4,9 millones del primer semestre.

Según la planificación inicial, el objetivo era vender por valor de 7,2 millones de euros, un 10% de presupuesto total (71,9 millones). De momento sólo han vendido la venta de Ramón Miérez por 2,5 millones, por lo que todavía deben sacar 4,7 millones de euros en las próximas 48 horas.