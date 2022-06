Apagón de la Liga de Tebas en China

La Liga se ha quedado sin difusión en China. Super Sports Media ha decidido dejar de pagar a la organización que preside Javier Tebas por retransmitir los partidos de la competición nacional. En una jugada nuevamente extraña y carente de transparencia, la patronal de clubes ha visto cómo la compañía ha abortado un compromiso de retransmisión que habían adquirido hasta 2029.

El pacto establecía que Super Sports Media debía abonar 50 millones de euros anuales a la Liga por la retransmisión de los partidos siendo éste uno de los contratos extranjeros más lucrativos. La compañía, que daba por partidos a través de la plataforma de streaming iQiyi Sports –que también emite la Premier League y la Champions asiática con mejores audiencias– decidió no acudir a su compromiso de pagar el pasado mes de enero por retransmitir la temporada 2021/22. Tras meses de negociación, el pacto entre las compañías se ha roto por completo.

La Liga ha decidido tomar acciones legales contra una empresa con la que poseía estrechos vínculos tras crear una joint venture conjunta en China con tres patas: Mediapro, la organización de Tebas y Wuhan DDMC Football Club Management Co. Ltd –dueño de Super Sports Media y a su vez del Granada CF–. No en vano, la consejera delegada del club nazarí, Sophia Yang, ha tenido que salir a explicar ante la prensa que la denuncia no afecta al club directamente, aunque sí a la empresa ante la que rinde cuentas.

La compañía china empezó a dar la Liga durante la temporada 2019/20. Durante la pandemia, Super Sports Media consiguió prolongar un contrato que terminaba en 2025 hasta 2029 a un precio muy asequible. Sin embargo, ahora han decidido dejar de pagar tras adquirir durante la última temporada los derechos de la Premier League que anteriormente estaban en poder de PPTV. Es posible que la repentina salida de Messi y la no llegada ni de Mbappé ni de Haaland hayan provocado que la compañía no tuviese el mínimo interés en pagar lo pacto.

Según informa Sportbusiness, la Liga sacará ahora a concurso los derechos en busca de alguien que pague los 50 millones, aunque son conscientes de que en el actual escenario es complicado conseguir ese retorno. La competición empieza en apenas un mes y medio y la escasez de fichajes de relumbrón en la competición podría afectar sobremanera en la subasta. Y eso que la Liga es una de las competiciones que más ha cuidado a China en los últimos años poniendo horarios propicios para que el público de ese país se enganche. Al menos, eso es lo que siempre defendieron desde la patronal para poner partidos a las 12 y 14 horas.