Al contrario que las otras ligas europeas, la Liga española se sigue devaluando. Continúa la marcha de estrellas a otros clubes internacionales, mientras que los nuevos ases mundiales eligen también ligas como la Premier, la Serie A, la Bundesliga… Neymar inició el éxodo al que se sumaron Cristiano Ronaldo, Gareth Bale -que podría volver- y Sergio Ramos. La pérdida de atractivo del campeonato nacional también se plasma en la selección española, con muchos jugadores expatriados.

El 3 de agosto de 2017 se anunciaba la salida de Neymar rumbo al París Saint Germain por una cantidad de 222 millones de euros, siendo el fichaje más caro de la historia del fútbol. El Barcelona se desprendía de una gran figura en el campo y con un filón mediático muy alto. El brasileño dejaba de jugar en la Liga para competir en la Ligue 1 y, entonces sin saberlo, marcaba una tendencia que se ha ido siguiendo año a año, con la consecuente devaluación del campeonato nacional.

Apenas once meses después, tras un ciclo dorado del Real Madrid, saltaba la bomba del verano: Cristiano Ronaldo abandonaba el club blanco para fichar por la Juventus de Turín, un movimiento que no sólo lanzó al equipo bianconero sino también a la Serie A. El calcio acaparó mayor interés y fueron muchas las estrellas que pusieron rumbo a Italia, en buena medida por los incentivos fiscales que les servían de anzuelo.

También Gareth Bale dejó la Liga para regresar a la Premier mediante cesión el pasado verano, aunque es una de las estrellas del fútbol europeo que podría regresar a nuestra Liga con la presencia de Carlo Ancelotti en el banquillo blanco. Este año, se produce la marcha de otro de los grandes emblemas no sólo del Real Madrid sino también del fútbol español con la salida de Sergio Ramos. Otro crack que deja la Liga.

Leo Messi se quedaría como la única estrella de la Liga, a la espera de llegar a un acuerdo de renovación con el Barcelona. Sólo el Real Madrid podría dar mayor valor a la Liga si logra cerrar el traspaso de Kylian Mbappé o si Eden Hazard recupera esa versión que todos anhelan.

Reflejo en la selección

La pérdida de tirón de la Liga se deja ver también en la selección española. De los 24 jugadores convocados por Luis Enrique para disputar la Eurocopa 2020, más de la mitad juega fuera de España. La mayoría lo hace en la Premier League (De Gea, Robert Sánchez, Azpilicueta, Diego Llorente, Eric García, Laporte, Thiago, Ferran, Rodri, Adama), uno en la Ligue 1 (Pablo Sarabia), otro en la Bundesliga (Dani Olmo) y en la Serie A (Fabián Ruiz), además, de Álvaro Morata, jugador del Atlético, pero cedido a la Juventus.

Un panorama diametralmente opuesto al de una década atrás, con la conquista del Mundial por parte de España con una selección de jugadores en la que mayoritariamente competían en la Liga. De los 23 campeones que se llevó Vicente Del Bosque a Sudáfrica sólo tres pertenecían a clubes no españoles. Ahora, la Liga no sólo no atrae a las estrellas mundiales sino que tampoco logra que sus propios ases compitan en el campeonato nacional.