Desde que concluyó la Liga hace más de un mes la renovación de Leo Messi por el Barcelona está encarrilada, pero no termina de producirse y en 24 horas el delantero argentino quedará libre y se desvinculará del conjunto azulgrana. Eso sí, en los próximos días desde la entidad culé esperan que se cierren todos los flecos que faltan y el rosarino rubrique su firma que le vincule al club para las próximas temporadas.

La afición del Barcelona comienza a impacientarse. Los culés no entienden cómo se ha llegado a este punto en el que se alcanza el 30 de junio y la estrella del equipo y el mejor futbolista que ha pasado por el club no haya firmado aún su renovación. Pese a que todo apunta a que Leo Messi continuará, mientras ese nuevo contrato no esté firmado por el ’10’, sigue presente ese pequeño medio a que otro gran equipo europeo pueda convencer al argentino.

A las 23:59 horas de este miércoles 30 de junio a Leo Messi le quedará un minuto para dejar de formar parte de la disciplina del Barcelona si no firma su renovación antes de esa hora límite. De no producirse esa rúbrica, el argentino se desvincularía oficialmente del Barça después de toda una vida ligada al club que le fichó cuando tenía 13 años y en el que ha crecido hasta cumplir los 34 y convertirse en el mejor futbolista del mundo y sumar un palmarés envidiable defendiendo la camiseta azulgrana.

Ahora mismo Leo Messi está en Brasil disputando la Copa América con su país, por lo que está centrado en lograr ese título tan ansiado con Argentina ahora que su carrera comienza a llegar a su final. Viendo cómo está yendo el tema de su renovación no se descarta que el rosarino acabe firmándola una vez concluya el torneo, pero lo que tienen claro que en el Barcelona es que Messi acabará firmando la ampliación de contrato.

El proyecto le ilusiona

Tan sólo unos flecos separan al Barcelona de Leo Messi y ambas partes están trabajando para pulirlos y llevar la negociación a buen puerto. En el club azulgrana han estudiado meticulosamente las formas de pago al argentino, mientras que la parte del futbolista pretende que todo quede bien claro y que no pueda haber interpretaciones posibles en ninguna cláusula como ya le sucedió con Josep María Bartomeu el verano de 2020.

A finales de 2020 Leo Messi advirtió que no tenía claro si seguiría en el Barcelona o no, que todo dependería del proyecto que le pusieran sobre la mesa y ahora Joan Laporta parece haberlo cumplido con varios fichajes. La próxima temporada el argentino compartirá vestuario con su amigo Kun Agüero o con otros grandes futbolistas como Memphis Depay, Eric Garcia o Emerson Royal, además de otros que no abandonarán el Camp Nou y que siguen creciendo como son Frenkie de Jong o Pedri, entre otros.