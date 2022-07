Mariano no se mueve

El Real Madrid empieza a perder cualquier esperanza de que Mariano Díaz se mueva en las próximas semanas. Una vez más, y ya van tres veranos seguidos, el catalán no está dispuesto a hacer las maletas y su idea es seguir en el conjunto blanco un año más. El jugador está en venta y la entidad está dispuesta a poner todo de su parte para que acceda a salir, pero tiene muy claro que, si no llega una oferta que mejore lo que tiene actualmente, algo que parece imposible, se quedará este curso y ya el próximo año, cuando haya finalizado su contrato y sea libre, buscará un nuevo equipo.

La actitud de Mariano no gusta en el Real Madrid. El club no entiende como el jugador ha podido tirar los dos últimos años de su carrera, en los que ha jugado 33 partidos a razón de dos goles y una sola asistencia. Unos números muy pobres que empeoraron la pasada temporada con la llegada de Ancelotti. Con el italiano sólo participó en siete encuentros, demostrando que no cuenta para el italiano lo más mínimo. A pesar de esto, él sigue empeñado en seguir.

El Real Madrid tiene claro que cualquier equipo que llegue con la idea de ficharle tendrá todas las facilidades. El año pasado sucedió con el Rayo Vallecano. Un equipo, a priori, perfecto para Mariano, ya que iba a ser importante y no iba a tener que dejar la capital. El club blanco le pagaba parte de la ficha para que siguiese cobrando los cinco millones de euros que se gana, pero finalmente dijo “no” y apostó por seguir bajo el argumento de que podía competir por ser el suplente de Benzema. Esta temporada sigue con esta idea, a pesar de que Ancelotti ya le ha dejado claro que va a tener muy pocos minutos.

Por el momento, el Getafe ha sido uno de los clubes que se han interesado por Mariano. El club azulón comunicó al Real Madrid que quería al catalán o a Borja Mayoral. Finalmente, si nada se tuerce y a cambio de 10 millones de euros se harán con los servicios del de Parla en los próximos días. El madrileño también quiere seguir en el club blanco, pero entiende a la perfección la situación y no está por la labor de jugar muy poco durante todo el año.

Con esta situación, en el Real Madrid son muy pesimistas sobre una posible salida de Mariano este verano. El club no perderá la esperanza hasta el 31 de agosto, pero parece complicado que alguna oferta le pueda cautivar lo suficiente como para dejar la casa blanca, donde no juega, pero sí se siente muy cómodo.