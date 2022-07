Mariano desepera al Real Madrid

Mariano Díaz desespera al Real Madrid. El delantero sigue un año más enrocado en su postura de pelear por unos minutos que no va a tener. Cuando entra en su último año de contrato, el canterano sigue firme en su idea de no moverse del club blanco. Si el verano lo comenzó pidiendo paciencia a la hora de buscar un equipo, con el paso de las semanas y la salida de Luka Jovic a la Fiorentina se inclina por la posibilidad de continuar una temporada más para ser el sustituto de Karim Benzema. Esta idea no está en consonancia con la del club, que quiere que haga las maletas este mismo verano.

Carlo Ancelotti le ha hecho ver en las primeras semanas de pretemporada que no va a contar con minutos. Mariano está en la misma situación que estaba Jovic, que sí accedió a salir, o en la que se puede encontrar Jesús Vallejo, que también quiere continuar a pesar de saber que es el quinto central y tiene muy complicado poder cambiar su estatus. Esto no afecta al atacante, que se ve con posibilidades de dar un giro a la situación para hacer cambiar de idea al entrenador italiano.

El Real Madrid tiene claro que Mariano debe hacer las maletas este mismo verano. Una intención que se ha repetido en los últimos mercados veraniegos, pero que nunca se ha llevado a cabo por la inmovilidad de un futbolista que prefiere seguir perteneciendo a la plantilla del vigente campeón de Europa antes que salir para ser protagonista en otro equipo. Mientras, Ancelotti ha puesto por delante a Borja Mayoral. El de Parla tiene varias propuestas interesantes para salir, pero por el momento quiere esperar, ya que se ve con opciones reales de ser el suplente de Benzema la próxima temporada. También está Juanmi Latasa, delantero del Castilla que está haciendo la pretemporada con el primer equipo y es muy del gusto de

Por Valdebebas son varios los equipos que han preguntado por la situación de Mariano, aunque ninguno se ha atrevido a hacer una oferta formal. El Real Madrid, como ha pasado con Jovic, pondrá todo de su parte para que salga, aunque en estos momentos y con un año de contrato por delante, desde el club empiezan a asimilar que la historia se va a repetir y no va a hacer las maletas. Escucha las propuestas, pero ninguna le convence. Y es que, fuera del 14 veces campeón de Europa hace mucho frío.