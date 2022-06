Mariano no tiene prisa

Mariano Díaz se quiere tomar un tiempo para tomar decisiones. El deseo del Real Madrid es que salga este verano. Una intención que se ha repetido en los últimos años, pero que nunca se ha podido llevar a cabo por la postura firme del futbolista de seguir peleando por un protagonismo que jamás ha tenido en el equipo blanco. Desde el club creen que este puede ser el año de su adiós, el último antes de que finalice su contrato en 2023, pero por el momento el catalán no tiene la más mínima prisa por hacer las maletas.

La idea de Mariano es esperar a ver qué pasa con los delanteros del Real Madrid. Después que Mbappé rompiese su palabra para continuar en el PSG, el ataque madridista por el momento no se ha reforzado. Los blancos peinan el mercado en busca de un delantero que pueda ser el suplente de Benzema. Incluso, verían con muy buenos ojos la posibilidad de contratar a un jugador polivalente que pueda actuar en diferentes zonas del ataque, pero mientras no llega y con Jovic también en venta, el canterano prefiere esperar antes de salir.

Por este motivo, Mariano de momento no ha aceptado ninguna de las propuestas que han llegado por él a Valdebebas. Brujas, que ya ha fichado a Jutgla, Valencia, Espanyol y Getafe han preguntado por el delantero, pero prefiere esperar. No quiere comprometerse con ningún club con la posibilidad abierta de que el ataque madridista no se refuerce y que, casi sin esperarlo, se convierta en el segundo delantero del Real Madrid.

Los blancos quieren que Mariano salga, pero tampoco le van a poner contra la espada y la pared. Tras tantos veranos en los que no ha querido moverse, no le van a forzar en el último. El deseo es que salga y que deje una cantidad de dinero en las arcas del club, pero si decide no hacerlo el Real Madrid repetirá la fórmula empleada con Bale, Isco o Marcelo. Es decir, esperar que se consuma su contrato y sea libre para emprender una nueva aventura en otro club.