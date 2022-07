El Real Madrid sigue centrado en la operación salida. Asensio, Ceballos, Mariano y Vallejo, además de los cedidos la pasada temporada Kubo, Mayoral y Reinier, deben resolver sus futuros en las próximas semanas. Desde Valdebebas se asume cada situación de manera individual, por lo que están manteniendo reuniones con los diferentes jugadores, como es el caso del central aragonés. El club ha explicado al zaguero que lo mejor para su progresión es encontrar una salida, ya que parte como quinto defensa central. La llegada de Rüdiger le desplaza un puesto y le complica, aún más, el tener minutos. Por ello, desde la entidad madridista le ha instado a buscar una salida.

Al contrario que otros jugadores, por Vallejo sí han llegado ofertas para salir este verano. El Espanyol es el que más se ha interesado, pero no el único. A pesar de los pocos minutos que jugó el curso pasado, su excelente rendimiento cuando Ancelotti le necesitó, especialmente en la vuelta de semifinales de la Champions contra el Manchester City, no han pasado desapercibidas. El Real Madrid vería con muy buenos ojos que saliese vendido con opción de compra o, incluso, cedido. Aunque en el club no son partidarios de esta segunda fórmula, se aceptaría por un jugador como el aragonés, que tiene contrato hasta 2025 y siempre ha mostrado una profesionalidad excelente. No obstante, la idea del jugador es muy diferentes.

Tal y como contó OKDIARIO, Vallejo quiere seguir. El maño sabe que la competencia esta temporada en la posición de central es todavía más exigente que la del año pasado, pero esto no le asusta y está decido a continuar luchando por los minutos que merece, pero que tan caros están en una plantilla como la madridista. Con contrato en vigor, su futuro más cercano pasa por seguir en la plantilla blanca, a pesar de los consejos del club blanco.

Vallejo tiene como ejemplo a Nacho Fernández. El tercer capitán del Real Madrid lleva toda la vida en el conjunto blanco y ha sabido esperar su momento. Nunca ha sido titular, pero siempre ha terminado todas las temporadas siendo importante. El pasado curso jugó 42 partidos, siendo importante en todas las eliminatorias de Champions. El maño le tiene como ejemplo y modelo a seguir.