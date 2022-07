Juanmi Latasa quiere convencer a Ancelotti

Juanmi Latasa tiene un reto muy importante en las próximas semanas: convencer a Carlo Ancelotti de que puede ser el delantero que busca el Real Madrid para suplir a Benzema cuando el galo necesite un respiro. El canterano hará la pretemporada con el primer equipo. Está citado el próximo viernes 8 de julio junto al resto de jugadores que no tuvieron compromisos con sus diferentes selecciones en el mes de junio para comenzar a trabajar al lado de los campeones de Europa. El delantero y su entorno sólo están centrados en demostrar que puede tener su sitio, por lo que nadie le está mareando con los diferentes intereses de otros clubes que están llegando.

Desde que se puso punto final a la pasada temporada con el Castilla, decidió seguir trabajando en Valdebebas en solitario. Por este motivo, no ha tenido tantas vacaciones como otros compañeros, aunque poco le ha importado. El descanso ha sido el suficiente y las ganas por demostrar a Ancelotti, un entrenador que le valora y le conoce muy bien, que puede tener un sitio en el primer equipo son máximas.

En estos momentos Latasa no tiene en mente ninguna salida. El canterano sabe que tiene opciones de hacerse con un sitio en el primer equipo. Entiende que el reto no es sencillo, ya que tiene que salir Jovic, algo que sucederá de manera oficial en los próximos días, Mariano, que no tiene prisa por hacer las maletas, y Borja Mayoral, al que le están llegando muy buenas ofertas. Si los dos o todos se marchan, Juanmi sabe que tendrá muchas opciones de formar parte del primer equipo. Eso sí, es consciente de que para ello lo tiene que hacer muy bien durante la pretemporada.

Un paso adelante

Latasa ya hizo la pretemporada el pasado año con el primer equipo y Ancelotti se quedó encantado con su rendimiento. De hecho, sólo una inoportuna lesión le privó de tener más protagonismo. Durante la temporada, ha entrenado muchas veces con el Real Madrid, con el que pudo debutar en la penúltima jornada de Liga en el duelo que midió a los blancos con el Cádiz. Disputó los últimos nueve minutos de aquel encuentro. Su reto ahora es dar un paso más para hacerse con un sitio entre los mayores.