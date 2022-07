El Getafe quiere a Mayoral… o a Mariano

El Getafe puede ser la gran vía de escape que busca el Real Madrid para aligerar la delantera este verano. El conjunto azulón quiere reforzar el ataque y ha mostrado interés por Mariano y Borja Mayoral. Uno de los dos debería salir, aunque la situación de estos futbolistas es totalmente opuesta. Hay que recordar que el de Parla ya jugó el último medio año en el Coliseum Alfonso Pérez haciendo seis goles en 18 partidos, mientras que desde Valdebebas tratan de convencer al catalán para que haga las maletas, algo que ahora mismo es más que posible. El vigente campeón de Europa quiere una venta en la que no descartan cláusulas o porcentajes de derechos en futuras ventas.

Lo ideal para el Real Madrid es que Mariano fuese el jugador que se marchase. El delantero entra en su último año de contrato y la entidad madridista no se plantea ponerle encima de la mesa la renovación. Por lo tanto, el objetivo es que este verano sí acceda a salir. Aunque el atacante ha preferido esperar movimientos antes de tomar una decisión, ya que se veía con opciones de ser el suplente de Benzema tras la marcha de Jovic, ahora mismo sí contempla la posibilidad de hacer las maletas. De hecho, no viajará junto al resto de sus compañeros a Estados Unidos para hacer la gira. El Getafe le pretende, al igual que el Cádiz y otros equipos extranjeros. Su idea es seguir en España.

Por otro lado, Mayoral ha regresado este verano al Real Madrid y también entra en su último año de contrato. Si se queda, la idea del club es ofrecerle una renovación, mientras que si sale, la entidad madridista se tratará de guardar un porcentaje para una venta futura. Además, mientras que por Mariano no se pediría nada de dinero, por el madrileño sí se quiere hacer caja. No obstante, es del gusto de Carlo Ancelotti y, si como pare Mariano termina saliendo, desde el club no verían con malos ojos que fuese el delantero suplente del conjunto madridista. De primeras no viajará a la gira por Estados Unidos por problemas con la vacunación y en los próximos días tomará el avión rumbo a Los Ángeles.

Expectante espera Juanmi Latasa. El delantero del Castilla está haciendo la pretemporada con el primer equipo y su objetivo es demostrar a Ancelotti que puede ser el recambio de Benzema. Al italiano le gusta, pero necesita aligerar el ataque para que pueda tener un sitio en la primera plantilla. El Clásico que se celebrará en Las Vegas el próximo 24 de julio -donde no estará Benzema- será una gran oportunidad para que los dos madrileños, ya que Mariano no estará.