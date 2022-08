Mariano bloquea la llegada de un ‘9’

No se esperan más fichajes en lo que queda de verano en el Real Madrid. Al menos, si no se producen más salidas. Una de que el club está tratando de resolver es la de Mariano, pero el delantero sigue enrocado en su decisión de quedarse y cumplir su contrato, lo que bloquea la opción de ir a por un nueve que sí que sea del gusto de Ancelotti y que sea una garantía para dar descanso a Benzema.

Mariano no tiene ninguna intención de marcharse. A pesar de que la directiva está dispuesta a facilitar su salida tanto en términos económicos como salariales, el futbolista quiere agotar su contrato, que finaliza en junio de 2023. Y su decisión supone que no se buscará a un delantero que supla a Benzema. El equipo necesita gol, puesto que sin el capitán ya se ha demostrado que sufre en exceso para ver puerta, pero el inmovilismo de Mariano hace que no se vaya a acudir al mercado para tratar de cubrir las carencias en ataque.

El conjunto blanco ha ido poco a poco dando salida a sus descartes. El primero de ellos fue Luka Jovic, que se marchó a la Fiorentina, al saber que no contaba para Ancelotti, ni querer complicarse su presencia en el Mundial con Serbia. Borja Mayoral, otro de los arietes de la plantilla, decidió poner rumbo al Getafe, donde ya destacó el pasado curso. Pero con Mariano será bien distinto.

El delantero no se quiere marchar. Como sucediera en las dos temporadas anteriores, se niega a salir, a pesar de saber que no cuenta para Ancelotti. El pasado verano, el club trató de desprenderse de él e incluso llegó a un acuerdo con el Rayo, pero la negativa del jugador impidió que se cerrase la operación. En esta, todo apunta a que pasará lo mismo.

Ancelotti prueba tres

Carlo Ancelotti es consciente de que en estos momentos la operación 9 está bloqueada y, por ello, trata de buscar soluciones con lo que tiene en la plantilla. Si el pasado curso, Mariano y Jovic fueron una opción durante algún tiempo –hasta que Bale se presentó como el sustituto de Benzema–, en este curso el técnico prueba con Asensio, Rodrygo y Hazard como falsos nueve para cuando el francés no esté disponible o haya que darle descanso.

Por el momento, la negativa de Mariano a salir sólo abre una opción a que llegue otro delantero y esta sería la salida de Marco Asensio. El cuerpo técnico cuenta con él, pero su situación contractual deja dudas sobre qué hacer, puesto que termina su vinculación en junio de 2023 y podría irse libre. La llegada de un nuevo delantero se desbloquearía únicamente con la salida del balear, dado el empeño de Mariano por paralizarla.