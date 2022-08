Benzema ‘exige’ un 9

Una de las grandes dudas del Real Madrid en el presente mercado es la de si irán a por un suplente para Benzema o si es suficiente con lo que ya hay. El club tiene claro que no cuenta con Mariano, al que trata de dar salida, pero no parece que, de momento, vayan a moverse más en el apartado de llegadas. De hecho, Ancelotti ya está haciendo pruebas con el resto de sus jugadores para que se adapten a la posición de 9 cuando el galo no esté a su disposición o haya que darle descanso. El debate está abierto sobre qué debe hacer la directiva, pero lo que no deja lugar a dudas son los números del equipo con y sin su estrella. El rendimiento de Karim ‘exige’ fichar un 9.

Los registros del conjunto blanco el pasado curso evidencian que el equipo tiene gol, puesto que superaron la centena y acabaron ganando Liga y Champions. Sin embargo, reflejan que la diferencia es enorme cuando se juega con Benzema y cuando se hace sin él. La presencia del capitán sobre el césped es diferencial y no sólo a la hora de marcarlos –que también– si no de producción ofensiva.

El francés logró la temporada pasada su primer Pichichi y se consagró como uno de los mejores –si no el mejor– delanteros del mundo. El futuro Balón de Oro obtuvo el mejor dato goleador de su carrera, con 44 goles en un total de 46 partidos jugados, casi a gol por partido. Además, repartió 15 asistencias. Sus números están a la altura de muy pocos, por lo que cuando no está es evidente que su ausencia sea más que notoria.

Sin Benzema no hay gol

Para valorar si es necesario contratar o no a un escudero que le cubra cuando no esté, hay que analizar los registros del Real Madrid en los partidos con y sin Benzema. Es en este caso donde no hay lugar ninguno para la duda. El delantero madridista pide a gritos un 9 que le supla en los momentos en los que Ancelotti no le tenga a su disposición.

El conjunto madridista marcó el pasado año un total de 119 goles en todas las competiciones. De ellos, 108 se anotaron en los 46 encuentros que estuvo sobre el césped Benzema y supusieron 34 victorias y otros seis empates. Por contra, en los 10 partidos que el capitán se perdió en la 21-22, el Real Madrid no marcó en cuatro de ellos. El equipo se desinfló hasta el punto de ganar cinco partidos, empatar dos y perder tres y, lo que es peor, rebajando su capacidad anotadora a más de la mitad.

Mientras que en los partidos con el galo sobre el césped se marcaban 2,34 goles de media, en los encuentros en los que no estuvo se firmó una media de 1,1 goles por partido. En total, fueron 11 tantos los marcados por los madridistas en su ausencia, de los cuales tres fueron contra el Alcoyano y dos frente al Elche, ambos en Copa del Rey. A eso se suma el Clásico de Las Vegas, donde tampoco vieron puerta. Datos que no dejan lugar a dudas sobre las necesidades del equipo de cara a la nueva temporada.