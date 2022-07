Benzema inicia su año dorado

Karim Benzema se estrenó en pretemporada con el Real Madrid ante el Club América. Después de perderse el primer compromiso contra el Barcelona en Las Vegas por falta de entrenamientos, el francés jugó 45 minutos frente al conjunto mexicano, dando el pistoletazo de salida a una temporada que quiere que sea dorada. En la primera mitad que estuvo sobre el césped el mejor jugador del mundo pudo demostrar que ha regresado tal y como se fue. A los 22 minutos dio un pase a la red para hacer el primer gol de los blancos y antes del descanso estuvo cerca de hacer el segundo tanto. No obstante, esto sólo es un aperitivo para todo lo que le espera en los próximos meses.

Benzema afronta la que debería ser una de las temporadas más especiales de toda su carrera. Tras ganar Champions y Liga el pasado año y destaparse como máximo goleador, el reto de Karim es ampliar su palmarés, brillar en Qatar defendiendo los colores de Francia y liderar como primer capitán al Real Madrid. Tras el adiós de Marcelo, el galo es el jefe del vestuario blanco de pleno derecho.

Karim tiene varios retos importantes con el Real Madrid que tratará de conseguir durante este año. A sus 34 años, el francés busca la Decimoquinta, la que sería su sexta Champions y la que le permitiría alcanzar a Paco Gento como jugador más laureado del continente. También espera igualar a la galerna en número de títulos el próximo 10 de agosto en Helsinki, donde los blancos juegan la Supercopa de Europa. El francés sumaría 23 entorchados. Incluso, podría llegar a empatar o superar las 25 conquistas de Marcelo, que ha dejado el club blanco como jugador más laureado.

Esta temporada también tiene el objetivo de superar a Raúl como máximo goleador del Real Madrid. Ahora mismo está igualado a 323 con el entrenador del Castilla. También tratará de guiar a los blancos hacia un nuevo título de Liga, el 36. Y para ello, quiere volver a ser el máximo goleador. Este año tendrá un duro rival en la figura de Lewandowski.

Francia y premios individuales

Por otro lado, está el sueño de ganar el Mundial con Francia. Desde que regresó, Deschamps le ha dado galones y él ha rendido con goles. Hizo cuatro en la última Eurocopa, otros dos en la Liga de las Naciones y tres en la clasificación hacia el Mundial. Ahora quiere repetir en Qatar para ayudar a los galos a bordarse la tercera estrella en su camiseta.

Por último, están los premios individuales. Es el máximo, por no decir único, candidato a ganar el Balón de Oro. El próximo 17 de octubre en París debería recibir la pelota dorada. También aspira a ganar el premio The Best y a ser nombrado mejor jugador de la UEFA tras una temporada inolvidable en la que se ha confirmado como el mejor jugador del planeta.