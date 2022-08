Las cuentas del Barça para poder inscribir a Koundé

El Barça sigue trabajando a destajo para resolver cuanto antes los problemas que tiene encima. El primero y más importante es que tiene en su plantilla un jugador al que todavía no ha sido capaz de inscribir, principalmente porque no puede. Jules Koundé, que llegó ya hace más de dos semanas al vestuario culé, sigue sin poder jugar ni un sólo minuto pese a que Xavi Hernández ya aseguró que podría haber sido titular ante la Real Sociedad. El club sigue haciendo cuentas y explorando todas las vías para encajar su salario ante la Liga.

Koundé lleva ya unos días intranquilo. El Barça le prometió otra cosa en el momento de su fichaje, algo que todavía no ha podido inscribir. El club blaugrana logró inscribir de una tacada a todos los fichajes antes del debut en Liga, todos excepto el central. Los días han ido pasando y el Barça, que ya ha activado cuatro palancas y aun así sigue sin tener margen suficiente, necesita cerrar algunas de las salidas que tiene en curso. Es el único plan en estos momentos del Barça, lograr dar salida a los jugadores que considera prescindibles o ‘sacrificables’ para Xavi.

Los cinco nombres que tiene en la rampa de salida el Barça son Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubameyang, Sergiño Dest, Martin Braithwaite y Samuel Umtiti. Los dos primeros, el delantero holandés y el gabonés, son las dos principales bazas de la directiva culé. Sus salidas pueden ser suficientes inicialmente para lograr encajar el contrato que tiene ya firmado Koundé, pero sus traspasos, que parecían muy próximos a concretarse en los últimos días, siguen todavía estancados e incluso con nervios ante una posible ruptura.

En concreto el caso de Memphis, que parecía tenerlo todo hecho con la Juventus pero en las últimas horas se ha congelado. El acuerdo entre clubes parece cerrado pero a nivel salarial, el jugador y el club italiano no están todavía de acuerdo. El holandés ha pedido un buen pellizco, según Tuttosport, y la Juve está dándole vueltas a su fichaje, explorando incluso otras opciones para dolor de cabeza del Barça. La fecha límite es el 1 de septiembre y de romperse las negociaciones se antoja complicado encontrar otro comprador.

Pendiente de Aubameyang

Otra salida importante es la de Aubameyang. El delantero también está en negociaciones con el Chelsea, con el que todavía no existe nada acordado pero existe sintonía. Al Barça le interesa la operación y el jugador ya está receptivo ante su salida, algo que rechazaba hace unos días.

En principio, con estas dos salidas, el Barça tendría suficiente para poder inscribir a Koundé si sus cuentas no fallan ante LaLiga. Según As, la masa salarial a liberal es de unos 20 millones de euros, algo que podría cuadrar con las salidas de Memphis y Aubameyang entre salarios y el ingreso por sus traspasos. Pero el club culé está interesado en alguna operación más como la de Marcos Alonso para su lateral zurdo, algo que obligaría a más salidas como las de los mencionados.

La salida de Dest, por su mercado actual, también podría dejar algo interesante en las arcas blaugrana. El jugador, pese a que Xavi ya le ha dado suficientes señales que apuntan a que no entra en sus planes, también quiere quedarse. El Barça le mueve e incluso contempla algún trueque con él como moneda de cambio en la búsqueda de otro lateral. Por otro lado, tanto las salidas de Braithwaite como de Umtiti no supondría un gran alivio para las arcas pero son dos jugadores que no cuentan en absoluto para Xavi. El danés tiene al Mallorca como interesado y se habló de una cesión al Lecce para el francés, aunque nada firme aún.

Sobre la salidas, Xavi ya comentó ayer que le molesta no poder contar a Koundé por no lograr cerrar las salidas: «Molestar no, pero es la situación que tenemos. Cada uno mira por su futuro, por tener una situación lo antes posible. Es la situación que tenemos, me molesta no tener a Koundé, los que no salen depende de muchas cosas. Me molesta no tener a Jules. Quizá hoy habría jugado seguramente».