El Barcelona goleó a la Real Sociedad (1-4) en un duelo en el que Lewandowski hizo su puesta en escena en la Liga. El delantero polaco anotó un doblete y dio una asistencia en la victoria culé en la que también fue clave Ansu Fati que revolucionó el partido con dos pases de gol y un tanto pasada la hora de juego. La Real tuvo las mejores ocasiones pero la pegada del equipo de Xavi se acabó imponiendo.

A 21 de agosto y con sólo una jornada disputada, el Barcelona pisó la hierba del Real Arena con urgencias. El tropiezo del estreno ante el Rayo Vallecano obligaba a los de Xavi Hernández a sacar los tres puntos para espantar las palabra crisis y todos los fantasmas derivados de ella. Es lo que tiene ser un equipo grande, que queda condenado a la excelencia de por vida. Y más si en verano has dilapidado todo el dinero posible con una deuda de más de 1.000 millones. Esta frase es incongruente pero válida, al menos para la Liga.

Javier Tebas si que no permite desmanes con la masa salarial y por ello el Barcelona no llegó a tiempo para inscribir a Jules Koundé. A pesar de todos los ejercicios de ingeniería financiera en las últimas semanas, el conjunto culé no pudo dar de alta en la Liga al ex del Sevilla que también se perdió el duelo ante el Rayo Vallecano. Sí que viajaron a San Sebastián Aubameyang y Memphis mientras se negocia sus salidas a Chelsea y Juventus.

Así que sin Koundé y con la baja de Busquets por sanción, Xavi se tuvo que apañar para sacar su mejor once en un duelo en el que la Real Sociedad les iba a exigir estar a su mejor versión para cantar victoria. El catalán revolucionó la alineación tras dar entrada a Balde, De Jong y Ferran. Alba y Raphinha fueron los sacrificados con respecto al once que no pudo sumar los tres puntos en el duelo ante el Rayo Vallecano. Por segundo partido consecutivo, el banquillo lo lideraba un Gerard Piqué que ha pasado a un segundo plano para Xavi. En frente, una Real con Merino, Brais, Silva, Kubo e Isak. Se intuía partido de quilates.

Y no defraudó. Porque al minuto ya había marcado Lewandowski. La Real se echó hacia adelante desde el primer segundo y el ímpetu donostiarra lo castigó el delantero polaco. Balde condujo la contra y le puso el balón en los pies al ex del Bayern para que hiciera su primer tanto en España. Era de cajón que este no iba a ser el único gol del partido y la respuesta de la Real no tardó en llegar. En el minuto 5, De Jong perdió el balón en el centro del campo, Silva vio a Isak y el sueco picó sutilmente ante Ter Stegen. Gol de la Real y Eric García, que perdió la espalda con facilidad, volvió a salir en la foto. Piqué lo vio todo desde el banquillo… y Koundé por la televisión.

Tras el par de goles el partido entró en un tanteo en el que el Barcelona representaba una amenaza en zona ofensiva y un peligro propio atrás. Con poco la Real hacia daño y Merino estuvo lento en el área después de un buen pase filtrado de Kubo. Como viene ocurriendo en los últimos años, el conjunto culé sufría con poco en defensa. Y eso le podía costar el partido. Ferran tuvo una clara ocasión antes de otro más repliegue que provocó una clara ocasión de Merino y el delantero nipón. El Barcelona estaba en el alambre y antes del descanso Ter Stegen tuvo que aparecer otra vez para evitar el tanto de Silva.

Polémica arbitral

Tras el paso por los vestuarios ambos equipos bajaron revoluciones hasta que Brais Mendez colocó la bola en la escuadra derecha de Ter Stegen. Munuera Montero invalidó el tanto porque interpretó que Le Normand había intervenido en el gol y partía desde fuera de juego. Esta decisión fue más sensata que la de no entrar a valorar un claro codazo de Dembélé a Aihen Muñoz en la primera mitad. Ni el VAR entró ni se vio por televisión. Sigan.

A la hora de partido Xavi tiró del banquillo y cambio los extremos. Raphinha y Ansu Fati entraron por Balde y Ferran. Si hay algo que diferencia al Barcelona con respecto al de la pasada temporada es su profundidad de banquillo. Y esto le hará ganar partidos. La primera jugada con el nuevo sistema (casi un 3-3-4) acabó con Remiro atrapando un buen disparo de Lewandowski. El conjunto culé iba a jugar a la ruleta rusa durante media hora.

Ansu Fati revoluciona el partido

Y la moneda le salió de cara. Ansu Fati dio un taconazo magistral a Dembélé para que el francés, con un buen zurdazo, hiciera el segundo del Barcelona. La Real estaba noqueada y a los poco minutos Lewandowski le mandaría a la lona de forma definitiva. Ansu Fati la cedió a Pedri, este se la devolvió, y el joven delantero se la cedió al polaco para que sentenciara el partido. Y a los pocos minutos repitieron los mismos protagonistas pero en esta ocasión con gol del canterano. El ex del Bayern se la cedió de tacón para que éste definiera a la perfección contra Remiro.

El Barcelona volvió a repetir los problemas defensivos de la temporada pasada pero su gran pegada le hizo sumar tres puntos muy valiosos en el Real Arena. A la espera de Koundé, la sociedad formada entre Lewandowski y Ansu Fati parece que dará alegrías a Xavi a lo largo de la temporada. En San Sebastián hicieron su puesta en escena.