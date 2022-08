Real Sociedad – FC Barcelona en directo hoy | Resultado y dónde ver en vivo online gratis el partido de Liga

El Barcelona visita el Reale Arena para enfrentarse a la Real Sociedad en el encuentro que corresponde a la jornada 2 de la Liga Santander. Los hombres de Xavi Hernández, que continúan sin inscribir a Koundé, tratarán de lograr su primera victoria del curso después de haber empatado contra el Rayo Vallecano hace una semana en el Camp Nou. Delante tendrá a un cuadro donostiarra que venció en su primer encuentro gracias a un gol de Takefusa Kubo. En OKDIARIO te contamos en directo y vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este apasionante Real Sociedad – Barcelona.

Real Sociedad – Barcelona, en directo

Minuto 37

¡A las nubes Dembélé! Sacó el Barcelona en corto un saque de esquina y el francés se metió hacia adentro, pero le pegó muy mal al balón y el disparo se fue muy desviado.

Minuto 36

Nueva contra de la Real Sociedad y córner a favor de los de Imanol Alguacil. Isak reclamó penalti de Eric García, pero parece que no hay nada. El saque de esquina acabó en nada porque la defensa azulgrana repelió el peligro.

Minuto 33

Tiene más posesión del balón el Barcelona, pero la Real cuando lo tiene le mete velocidad y electricidad para intentar sorprender y coger descolocado al cuadro culé.

Minuto 31

Nuevo saque de esquina para el Barcelona. Dembélé lo metió al primer palo y despejó Isak con un cabezazo contundente.

Minuto 29

Intentó Pedri un pase picadito que cortó la zaga del conjunto vasco.

Minuto 27

¡¡Ter Stegeeeen!! Jugada rapidísima de la Real Sociedad. La montaron Isak y Kubo. Mikel Merino apareció solo y su disparo cruzado lo repelió el guardameta alemán. El rechace le cayó a Take, que la mandó fuera al golpear la pelota de primeras.

Minuto 24

¡La ha tenido el Barça! Cambio de banda de Pedri. Dembélé se la da a Ferran Torres, que chuta desde la media luna del área. Su disparo se fue lamiendo el poste de la portería que defiende Remiro.

Minuto 23

Ahora es Lewandowski el que se duele de un golpe en la espalda. Partido muy físico y de mucho contacto este Real Sociedad 1-1 Barcelona.

Minuto 21

Primera amarilla del partido. Es para Aritz Elustondo. Se le había ido en velocidad Alejandro Balde y le agarró. Munuera Montero no se la perdonó.

Minuto 20

¡¡Despejó Zubimendi!! Centro perfecto de Dembélé al segundo palo, donde esperaba Lewandowski. Era casi medio gol, pero el futbolista de la Real Sociedad apareció para meter la cabeza y despejar el balón.

Minuto 19

¡¡Se le hizo de noche a Mikel Merino!! Gran jugada del conjunto local, pero cuando el centrocampista pudo chutar se le escapó un poco el balón y no pudo finalizar la acción.

Minuto 17

Detiene el partido un momento el colegiado porque Balde se ha llevado un balonazo en el oídos y después Gavi reclamó un manotazo de Silva. Por cierto, vaya dos magos canarios hay sobre el verde hoy con Silva y Pedri.

Minuto 16

Se duele ahora Isak de un pisotón de Christensen que Munuera Montero no vio. Podía haber tenido una oportunidad y quién sabe de qué color hubiera sido la tarjeta si se hubiera señalado falta.

Minuto 15

Buscó Silva con un buen pase al hueco a Isak, pero apareció Christensen para cortarlo y evitar que el sueco pudiera disfrutar de una nueva ocasión de gol.

Minuto 14

Buscó Ter Stegen en largo a Pedri, que estaba colocado casi como delantero centro, pero el canario no pudo controlar bien el balón y la posesión pasó a ser del cuadro donostiarra.

Minuto 12

Aihen Muñoz se duele de un golpe en el rostro. Dice que Dembélé le ha dado un codazo, pero creo que no se va a interpretar como agresión.

Minuto 10

Primer córner para el Barcelona tras un disparo de Ferran Torres que obstaculizó un rival. Lo metió al área Dembélé y la defensa local despejó el esférico.

Minuto 9

A punto de fallar Remiro sacando un balón. Le costó cogerla a Pedri y el balón continuó en pies de la Real Sociedad.

Minuto 8

Partido muy intenso en su arranque, la verdad. Siempre hay futbolistas de ambos conjuntos presionando al jugador que tenga el balón en los pies y se acumulan las personas en pocos metros cuadrados.

Minuto 6

¡Goool de la Real Sociedad! ¡Goool de Isak! Vaya golazo del delantero sueco. La perdió Frenkie de Jong en la medular. Silva hizo gala de su magia y se la dio a su compañero, que se plantó ante Ter Stegen para picársela con un toque sutil que confirma la igualada con un gran tanto, aunque Eric García parece que toca un poco el balón. ¡Cómo ha comenzado este partido!

Minuto 3

Sigue presionando la Real cada vez que el Barça tiene el balón. Muy intensos los de Imanol Alguacil para que a los azulgranas les cueste hacer circular el balón.

Minuto 1

¡Goool del Barcelona! ¡Goool de Lewandowski! Vaya inicio de partido. La Real había arrancado como una moto. Kubo reclamó penalti y a la contra, llevada por Alejandro Balde, acabó empujando el balón al fondo de la red el polaco después de anticiparse a la zaga local, que anota su primer gol oficial como futbolista del Barcelona.

¡Comienza el partido!

Rueda ya el balón en el Reale Arena. El partido entre Real Sociedad y Barcelona ya ha arrancado. Los donostiarras, con su habitual equipación y los culés hoy van de dorado. ¡Sacó el cuadro catalán de centro!

¡5 minutos!

Los jugadores saldrán en breves momentos al césped del Reale Arena para que arranque este apasionante Real Sociedad – Barcelona que tenemos por delante y que corresponde a la jornada 2 de la Liga Santander. Los futbolistas se harán la habitual foto, procederán a hacer el rutinario y deportivo pasamanos y posteriormente los capitanes realizarán el sorteo de saque. ¡Esto arranca en pocos minutos!

El once de la Real Sociedad

También conocemos ya los elegidos por Imanol Alguacil para este choque frente al Barcelona que promete ser apasionante. Los donostiarras quieren la victoria para seguir haciendo pleno, pero no lo tendrá nada fácil. Esta es la alineación de la Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Aihen; Zubimendi, Merino, Kubo, Silva, Brais Méndez; Isak.

Alineación del Barcelona

Xavi Hernández ya ha hecho público el once con el que el Barcelona tratará de asaltar el Reale Arena para llevarse los 3 puntos contra la Real Sociedad. Recordemos que Sergio Busquets está sancionado y también encontramos alguna variación respecto al choque de la primera jornada. La alineación del Barça es la siguiente: Ter Stegen; Araujo, Eric García, Christensen, Alejandro Balde; De Jong, Pedri, Gavi; Dembélé, Lewandowski, Ferran Torres.

Dónde ver por TV el Real Sociedad – Barcelona

El Real Sociedad – Barcelona podrá seguirse en directo a través del canal Movistar La Liga, pero si se quiere ver en vivo online y streaming habrá que recurrir a la aplicación de Movistar+ y sintonizar el canal citado anteriormente. De igual manera, aquí, en OKDIARIO, encontrarás la narración del choque al detalle con todo lo que ocurra minuto a minuto.

