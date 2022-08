Bernardo Silva está en estos momentos más dentro que fuera del Manchester City. El portugués, tras estar varios días contemplativo ante la posibilidad de que el Barcelona efectuara una oferta acorde a lo que piden los citizens para convencerlos, está cada vez más seguro de que esta temporada seguirá vistiendo el celeste en el Etihad Stadium. La inacción de los culés en las últimas semanas, incapaces de efectuar una oferta en firme por el jugador, está llevando al portugués a dejar en el olvido la posibilidad de firmar por ellos. Así que todo apunta a que seguirá en el conjunto citizen… al menos una temporada más.

Hace unos días fueron notorias unas declaraciones del portugués en las que aludía a su sincera y transparencia en conversaciones con los dirigentes del Manchester City sobre su posición y futuro en la entidad. Con el runrún del Barça alrededor, las palabras del mediapunta eran claras y dejaban la puerta de par en par a su salida del club.

«Siempre he dicho que estoy feliz aquí, pero no tengo idea de lo que va a pasar. Veremos, sinceramente. Mi relación con el club es muy honesta. He sido abierto con ellos y saben lo que quiero. Si me quedo, estoy muy feliz y siempre respetaré a este club y daré lo mejor de mí. Si no, es fútbol y ya veremos qué pasa», decía días atrás Bernardo Silva, dejando pocas dudas sobre su idea de futuro en este mismo momento: «Es un club grande y no quieren jugadores que no estén contentos en el club. Siempre nos dicen a todos que si no eres feliz, te puedes ir. Por supuesto, están en el negocio y quieren la cantidad justa de dinero por dejarnos ir, pero personalmente es una relación con el club que es muy respetuosa. Siempre han sido honestos conmigo y yo siempre he sido honesto con ellos».

Pero tras su último partido con el City, donde recibió un gran recibimiento y ovación por parte del Etihad durante los minutos que disputó, dejó tras el encuentro una enigmática publicación que despertaron más aún los rumores: parecía una despedida. Pero nada más lejos de la realidad, publica The Athletic, medio fiable inglés, que el jugador está en estos momentos más seguro que nunca en continuar otro año más, la que será su sexta temporada en el Manchester City.

El medio explica que la emoción del portugués cuando se enteró de nuevo del interés del Barça este verano fue grande. Ya hubo contactos breves durante el invierno y ahora parecía más posible a tener de los muchos movimientos que estaban dándose en clave culé. La idea de jugar en La Liga y de estar más cerca de Portugal junto a los suyos seducía enormemente al jugador, que consideraba que podía estar acabándose su ciclo en Manchester.

Pero durante los últimos días Bernardo Silva ha dado un paso atrás ante la inacción culé. El futbolista está dispuesto a olvidarse ya ante la idea de salir este verano y piensa ahora en continuar, como mínimo, esta próxima temporada. El Barça no ha presentado oferta alguna al Manchester City y el portugués quiere tener claro cuanto antes dónde está su futuro, de ahí que apueste desde ya a su continuidad, dándole portazo al Barça.

Los culés sólo contemplarían el fichaje de Bernardo Silva si finalmente consiguen darle salida a Frenkie de Jong. El holandés y la complejidad de su contrato le convierten en una salida deseada en el club, por lo que se puede ingresar por él y por lo que dejarían de pagarle, pero éste no está por la labor de desprenderse ni de su contrato ni del Barça. Sin vistas a una resolución rápida, el luso apostará por seguir en Manchester para focalizarse ya en la temporada y no estar disperso pensando en dónde jugará.