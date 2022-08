Mientras el Barça sigue a vueltas con las palancas y encontrando las vías para inscribir a los fichajes que ya ha realizado, el mercado sigue en movimiento. No es nuevo el interés que existe por parte del club culé, especialmente por deseo de Xavi Hernández, en el portugués Bernardo Silva. Es por ello que sus declaraciones en Inglaterra sobre su situación en el Manchester City hayan resonado con fuerza, donde deja claro su deseo de salir de la entidad este verano. Y es un enamorado del blaugrana…

El portugués es un deseo culé pero sólo en un escenario muy concreto, con la salida de Frenkie de Jong. El tremendo salario del holandés en esta temporada y las dudas deportivas que generaba a Xavi por su posición colocaban al mediocentro como una de las salidas a desbloquear este verano de los culés. Ya ha explotado la situación real sobre su contrato, por la que el club culé está dispuesto a ir incluso ante la Fiscalía por entender que hay criminalidad en él (y en el de Piqué, Ter Stegen y Lenglet). Pese a ello, el jugador parece que no se mueve.

Si se logra desbloquear su salida, por la que existe un interés cada vez más difuso del Manchester United y también de un Chelsea que no está dispuesto a pagar las cantidades que pedía el Barça. Su salida permitiría prescindir de un porcentaje alto a nivel salarial y también permitiría afrontar más fichajes. Xavi tiene claro que si sale el futbolista holandés necesitaría un recambio de garantías y ahí pensaba en Bernardo Silva.

Silva es un enamorado desde chico del Barça, así lo demuestran fotografías de un pequeño Bernardo vistiendo los colores blaugrana. En una entrevista con ESPN, el luso se ha sincerado sobre su situación con los citizens: «Siempre he dicho que estoy feliz aquí, pero no tengo idea de lo que va a pasar. Veremos, sinceramente. Mi relación con el club es muy honesta. He sido abierto con ellos y saben lo que quiero. Si me quedo, estoy muy feliz y siempre respetaré a este club y daré lo mejor de mí. Si no, es fútbol y ya veremos qué pasa».

Así se mostraba Bernardo Silva cuando le hablaban de los rumores que existían en torno a su posible salida de Manchester, con el Barça como mayor interesado. De hecho, afirmaba que no estaba del todo contento en el club en estos momentos parafraseando una expresión habitual por el Etihad «Es un club grande y no quieren jugadores que no estén contentos en el club. Siempre nos dicen a todos que si no eres feliz, te puedes ir. Por supuesto, están en el negocio y quieren la cantidad justa de dinero por dejarnos ir, pero personalmente es una relación con el club que es muy respetuosa. Siempre han sido honestos conmigo y yo siempre he sido honesto con ellos».

«Como dije, siempre respetaré mi relación con el Manchester City, con los fanáticos, con el personal, con mis compañeros de equipo, así que pase lo que pase y seguro que sucederá de una manera muy respetuosa», se extendía el portugués, que dejaba pocas dudas a que está interesado en cambiar de aires tras varias temporadas en el club y un buen número de títulos a su espalda, con el Barça al acecho.