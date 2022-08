Enigmática publicación de Bernardo Silva ante los rumores de su fichaje por el Barça

La situación de Bernardo Silva parece estar encaminándose hacia uno de los culebrones del verano. El jugador portugués sueña con jugar en el Barcelona y el conjunto catalán ansía con tenerle en sus filas desde este mismo verano pese a la delicada situación económica que atraviesa. En los últimos días algunas informaciones apuntan que el jugador está muy cerca de convertirse en jugador azulgrana, pero más allá de la realidad, Bernardo Silva continúa siendo jugador del Manchester City. En la tarde de este domingo, el mediapunta ha subido un mensaje a sus redes sociales de lo más enigmático.

«¡Una gran actuación del equipo y un gran ambiente! Me gustaría agradecer a todos los aficionados que asistieron al estadio por estos bonitos momentos de amor y apoyo que me mostraron», publicó en su cuenta de Instagram. El conjunto citizen disputó su segundo partido correspondiente a la Premier League donde obtuvieron una abultada victoria por 4-0 frente al Bournemouth. El jugador portugués volvió a ser suplente, al igual que en el partido inaugural, pero entró al terreno de juego en el minuto 65.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bernardo Carvalho E Silva (@bernardocarvalhosilva)

Al acabar el encuentro, el jugador de 28 años fue el último jugador del equipo en abandonar el estadio, tras regalar su camiseta a un aficionado y agradeciendo a los aficionados el apoyo en un gesto que podría sonar a despedida. Silva podría haberse despedido de la afición del Manchester City tras cinco temporadas en Inglaterra.

Bernardo Silva aplaude a las cuatro gradas y luego va a darle su camiseta a un aficionado. Último en salir del campo. ¿Despedida? 🤔pic.twitter.com/w9elTwArBz — Fútbol Total (@FutbolTotalCF) August 13, 2022

La situación de Bernardo Silva es más compleja de lo que parece. Desde que a principios de verano el Barcelona mostró su interés en el jugador, su entrenador, Pep Guardiola, ha declarado en varias ocasiones su amor y predilección por el portugués. En un primer lugar, el técnico español zanjó los rumores diciendo que no saldría del equipo, pero conforme han ido pasando las semanas, su discurso ha ido cambiando hasta el punto de declarar que sabe «lo que pasará en el futuro».

Bernardo Silva fue uno de los jugadores más importantes en la pasada campaña para Guardiola, siendo una de las figuras clave para conseguir la Premier League. Ese protagonismo que tuvo la temporada pasada disocia mucho de la presente, pues tan solo ha disputado 37 minutos en los dos primeros partidos de la temporada.

Delicada situación

Pese a la activación de la cuarta palanca este viernes, el Barcelona no pudo inscribir a todos sus nuevos jugadores. Koundé no pudo jugar el encuentro frente al Rayo Vallecano al no haber sido inscrito en la Liga. Aparte de Bernardo Silva, el conjunto azulgrana está a punto de cerrar el fichaje de Marcos Alonso. Por ello, deberán seguir estudiando diferentes formas para poder inscribir a los futuros fichajes y cumplir con la normativa exigida.