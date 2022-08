Primer aviso para Piqué

Gerard Piqué vivió desde el banquillo el primer partido del Barcelona en Liga en la temporada 2022-2023, que les enfrentó al Rayo Vallecano en el Camp Nou. El central azulgrana no parece entrar en los planes de Xavi Hernández, que no ha dudado en sacarle del once y que dejó claro que tiene por delante a varios compañeros a la hora de hacer rotaciones. De titular indiscutible, Piqué debe asumir su nuevo rol de secundario.

Gerard Piqué no sólo no entró en el once de Xavi Hernández para recibir al Rayo Vallecano en el Camp Nou en el primer partido de la temporada en la Liga, sino que también se quedó sin minutos. El central azulgrana vivió desde el banquillo el empate encajado ante los madrileños, consciente de que es una situación que apunta a convertirse en normal esta temporada y en la que tendrá que acostumbrarse a una situación a la que no está nada acostumbrado.

El de Terrassa descartó a Piqué, un habitual desde que llegó al club, para el centro de la zaga. Lo dejó en el banquillo y salió con Christensen y Eric García como pareja de centrales, al tiempo que desplazó a Araújo al lateral. Junto a Jordi Alba, formaron la línea de defensa en la que el de Reus parece haberse quedado sin sitio. Algo que cobra más significado en una jornada en la que Xavi aún no pudo contar con otro de los refuerzos para el centro de la zaga, Joules Koundé, por no estar inscrito aún en la Liga.

Quinto central

En el minuto 60, Xavi decidió mover el banquillo. En defensa, sentó a Christensen, pero en lugar de meter a Piqué, optó por dar entrada a Sergi Roberto. Así, Araújo volvió al centro de la zaga, dejando su posición en la banda a la que ha tenido que acostumbrarse poco a poco en la pretemporada. “Estoy para lo que el entrenador me pida y para ayudar al equipo y estoy aprendiendo”, dijo el uruguayo tras el encuentro sobre su inicio en Liga como lateral.

Así, tras el primer partido del Barcelona en Liga, además de ver que Xavi les queda trabajo por hacer, el técnico azulgrana le dejó un claro mensaje a Piqué: es el quinto central en las rotaciones, al menos en este inicio de campaña. De momento, por delante del zaguero catalán se sitúan Araújo, Christensen, Eric García y Koundé, cuando éste último pueda ser inscrito en la Liga.