Xavi: «Nos ha faltado efectividad pero ellos han perdido tiempo…»

Xavi Hernández habló tras el empate del Barcelona en el estreno liguero en el Camp Nou. El renovado elenco culé hacía su puesta de largo ante su público frente al Rayo Vallecano, con las expectativas más que altas, pero no hubo forma de abrir la lata. El equipo de Iraola volvió a controlar los ataques culés y, liderados por un gran Dimitrievski, consiguieron mantener su portería a cero. El técnico azulgrana destacó el buen trabajo defensivo de los vallecanos, fue autocrítico, pero también incidió en las pérdidas de tiempo del rival, pese a que el árbitro añadió 14 minutos de descuento en total.

Empate

«Ha sido un partido difícil. El Rayo nos ha defendido muy bien, su portero ha estado un buen nivel. Hemos tenido ocasiones y hemos dominado pero nos ha costado generar, aunque hemos tenido ocasiones para marcar. A medida que pasa el tiempo es más difícil, con el cansancio, las pérdidas de tiempo. Una pena, por las expectativas y la ilusión, pero pedimos paciencia. Es una decepción, pero es el principio. Hay que creer en este modelo de juego».

Fichajes

«Debido a las expectativas hemos estado más tensos. La presión es para mí y se lo he dicho. El Rayo ha jugado sus cartas y han estado muy bien en defensa. No hemos estado efectivo en las ocasiones y la pena es no conseguir un gol».

Falta de acierto

«Nos ha faltado la efectividad. Ellos han hecho un partido lento, con pérdidas de tiempo y dificulta el ataque y el entrar en el partido. Nos ha faltado efectividad y generar más ocasiones, pero este es el camino. Hay que seguir creyendo. Es el inicio».

Cambio de sistema

«Tratamos de tener superioridad siempre. Nos ha costado encontrar el tres contra dos y cuando he cambiado el sistema era para tener superioridad, pero nos han expulsado a Busquets. He tratado de quitarle presión a los futbolistas y tratar de inculcarles que hay que ganar títulos, pero trataremos de mejorar y de ganar el próximo partido».