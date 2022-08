Riqui Puig abandonó este verano el Barcelona para fichar por Los Ángeles Galaxy, después de quedarse fuera incluso de la pretemporada con los azulgranas. El que fuera canterano de La Masía ha reconoció que le «dolió muchísimo» la forma en la que actuó el club y también le ha mandado su particular dardo a Xavi Hernández. «Nunca tuve un entrenador que confiara plenamente en mí», ha dicho el nuevo jugador de la MLS.

Después de ser presentado como nuevo jugador de Los Ángeles Galaxy, Riqui Puig ha hecho una entrevista en la que se ha sincerado sobre cómo vivió las últimas semanas en las que se fraguó su salida del Barcelona, club del que era canterano. Después de comprobar que Xavi Hernández, técnico del equipo azulgrana, no contaba con él, el club decidió que la mejor idea era prescindir del jugador de 22 años.

Xavi Hernández ni siquiera incluyó a Riqui Puig en la lista de jugadores para la gira americana de pretemporada, algo que ya causó cierto descontento en el jugador. «Estar en Barcelona mientras todos mis compañeros estaban en Los Ángeles jugando partidos… La verdad es que a mí me dolió muchísimo. A veces hay que tomar decisiones, ellos tomaron esta, pero no la comparto», ha reconocido.

Riqui’s ready 💙🤍💛@RiquiPuig has received his P1 Visa and is available for selection for #LAvSEA. 🎟 https://t.co/WbFPJXKxYM pic.twitter.com/hdVraiiyDO — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 17, 2022

«El último tramo de mi vida en Barcelona no fue como me gustaría o no me trataron como me gustaría. Es algo que se puede olvidar y no pasa nada», explicó Puig en su presentación como futbolista de LA Galaxy. Puig siente que el club le ha echado por la puerta de atrás, pese a que el jugador llegó a La Masía cuando era cadete. No obstante, aunque el final no fuera el deseado, también quiso agradecer su paso por la entidad. «Tengo que darle las gracias al Barça porque gracias a ellos soy quien soy como jugador», añadió.

“Nunca tuve un entrenador que confiara plenamente en mí. Como jugador puedes perder la confianza, pero nunca puedes perder la continuidad”, dijo Puig. Cerrada su etapa con el Barcelona, Puig asegura sentirse emocionado ante esta nueva aventura en la que ya cuenta con un importante socio en el vestuario, Chicharito. «Tener un jugador como Chicharito, que ha ganado tantas cosas y ha jugado en equipos tan buenos en Europa, es un orgullo. Puedo aprender mucho de él. Es uno de los jugadores que mejor me ha recibido en el vestuario, es un diez, un crack. Quiero darle las gracias por cómo me ha tratado. Espero poder darle muchas asistencias», concluyó Puig.