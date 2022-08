El Barça negocia con Foyth y el Villarreal exige la cláusula

El Barcelona sigue trabajando a destajo para cerrar cuanto antes su planificación deportiva. Quedan todavía algunos perfiles que desea cubrir Xavi Hernández para considerar que su plantilla está cerrada. Las prioridades son en estos momentos los dos carriles de la defensa, tanto el flanco izquierdo como el derecho, donde no hay recambio para Jordi Alba ni un lateral diestro de garantías. Con Marcos Alonso encaminado, el lado diestro es lo único que falta y ahí se ha desvelado al tapado: Juan Foyth.

El agente del futbolista, Claudio Curti, ha sido cazado en las oficinas de la Ciudad Deportiva Joan Gamper reuniéndose con la dirección deportiva culé que encabeza Mateu Alemany. Tras la negativa de César Azpilicueta, la primera opción del Barça y que finalmente optó por renovar su contrato con el Chelsea, el club debía activar otras opciones y está sondeando las más factibles, entre ellas la del argentino, uno de los hombres más destacados del Villarreal de Unai Emery.

Foyth llegó al Villarreal en 2020 y su evolución ha sido meteórica. A sus 24 años, tras pasar por el torno de Emery, se ha convertido en un lateral diestro de garantías pese a ser inicialmente central. El Villarreal pagó por él 15 millones de euros, precio de opción de compra que añadió el Tottenham Hotspur en su cesión, tras jugar a un gran nivel en la 20/21. El curso pasado su evolución fue total jugando gran parte del año como lateral diestro, clave en el gran curso en Champions de los amarillos.

Pero el objetivo culé no es barato. Actualmente su valor de mercado se sitúa en 25 millones de euros tras su gran temporada pasada, tiene contrato con el Villarreal hasta 2026 y su cláusula de rescisión se sitúa en 42 millones de euros, inaccesible actualmente por los culés tras sus grandes inversiones. Ese es el precio que piden los amarillos, que no están por la labor de dejar ir a su jugador por una cifra menor. No quieren negociar con jugadores y piden la cláusula íntegra, no se bajarán de ese precio.

La presencia de su agente en las instalaciones del Barça denota principalmente el interés de Foyth en recalar en el Camp Nou, algo que siempre juega a favor del club comprador. El argentino, internacional absoluto en 15 ocasiones, además también cuenta con experiencia tanto como central como pivote, por lo que destaca su polivalencia, un bien muy perseguido por el que sería su entrenador.

Otras cuatro alternativas

No es, en cualquier caso, la única opción que maneja el Barça. El club, según Jijantes, tiene un listado de cinco opciones para el lateral diestro donde se encuentra Foyth. El valor que pone de partida el Villarreal complica cualquier opción del Barça por el argentino pero son varias las alternativas que tiene encima de la mesa la dirección culé de aquí al cierre del mercado.

Jeremie Frimpong, del Bayer Leverkusen y 21 años, es otro de los nombres. Tiene un valor de mercado de 20 millones según Transfermarkt. Aaron Wan-Bissaka y Diogo Dalot, ambos laterales diestros del Manchester United, también se contemplan, tasados en 25 y 20 kilos respectivamente y con negociaciones abiertas por De Jong paralelamente. Por último, el belga Thomas Meunier, del Borussia Dortmund, posiblemente la opción más asequible de las citadas. A sus 30 años, su valor de mercado es de 6,50 millones.