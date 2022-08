Xavi: «Me molesta no poder contar con Koundé»

Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación tras lograr la primera victoria de la temporada con el Barcelona ante la Real Sociedad. El egarense destacó el papel de Robert Lewandowski, con un doblete y su estreno goleador como culé, así como los cambios con la entrada de Ansu Fati, clave con dos asistencias y un gol que resultaron determinantes para ganar holgadamente en Anoeta.

Alteró el sistema

«El cambio de sistema era porque ellos juegan con dos puntas. Era un riesgo. Es difícil. Merino aguanta bien, entraba por banda y nos complicaba. Era un sistema para tener personalidad. Cuando lo hemos mantenido bien, hemos tenido más calma, paciencia, era lo que había que hacer. Frenkie no es tan posicional pero nos va bien. Nos falta muchas cosas por mejorar. Pese a la pérdida que ha tenido del gol, ha estado bien. Tiene paciencia. Después del Rayo no era fácil cambiar de sistema y ha salido bien».

Cambios ofensivos

«El empate no era bueno para nosotros, no nos valía. Tuve que hacer los cambios. Nos ha salido bien. Ansu puede hacer diferencias. Han estado muy bien los delanteros. Hemos sido valientes para ganar el primer partido de la temporada».

Ansu Fati

«¿Físico o decisión técnica? Un poco las dos cosas, las sensaciones del entrenamiento también. Ferran ha entrenado muy bien y lo he puesto de titular. El que trabaja bien y rinde, tenemos mucha variedad y opciones. Tiene que ser caro jugar en el Barça. Hay competencia. Hoy se nutre el equipo. Marcan Ansu Fati, Dembélé y Lewandowski…».

No hay salidas

«Molestar no, pero es la situación que tenemos. Cada uno mira por su futuro, por tener una situación lo antes posible. Es la situación que tenemos, me molesta no tener a Koundé, los que no salen depende de muchas cosas. Me molesta no tener a Jules. Quizá hoy habría jugado seguramente».

Once sin capitanes

«Quiere decir que hemos elegido así hoy, hasta que no he llegado al capitán no me he dado cuenta. Elijo a los que rinden mejor, no miro nombre ni edad. Miro el rendimiento. Miro por el bien del grupo. Jordi ha salido muy bien, Sergi también. Tienen que ayudar al equipo sean los minutos que sean. Tienen que ayudar al grupo».

Koundé

«Nos molesta a todos. Mateu está haciendo un trabajo extraordinario. Me molesta porque es importante, contrariado debe estar Mateu. El trabajo que está haciendo el club es extraordinario. Me molesta que esté entrenando bien y ni pueda jugar. Esperemos a la semana que viene».