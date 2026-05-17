La mujer hallada muerta junto a su marido, guardia civil, y su hijo en la casa cuartel de Dolores es de Ibiza

La mujer encontrada sin vida este pasado sábado junto a su marido, agente de la Guardia Civil, y el hijo de ambos en la localidad alicantina de Dolores era natural de Ibiza, según han confirmado diferentes fuentes cercanas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES. La víctima, de 51 años y conocida como Marisol, residía desde hacía años fuera de la isla debido al destino profesional de su pareja, que se encontraba destinado en la provincia de Alicante.

El trágico suceso ha causado una profunda conmoción tanto en Dolores como en Ibiza, donde familiares, amistades y antiguos conocidos recibieron con incredulidad la noticia. Marisol trabajaba como conductora de autobús y era muy apreciada entre quienes la conocían por su carácter cercano y amable. Su hijo Alberto, de 24 años, también falleció en el interior de la vivienda familiar, situada dentro de la casa cuartel de la Guardia Civil, donde la familia residía desde hacía varios años.

Los tres cuerpos fueron localizados durante la mañana del sábado después de que un compañero del agente acudiera al domicilio al no obtener respuesta y preocupado por la ausencia del guardia civil. Tanto la mujer como el joven presentaban heridas de arma de fuego y fueron encontrados en una de las habitaciones de la vivienda. El agente apareció posteriormente en el pasillo del inmueble, también con una herida de bala y el arma junto a él, según detallaron fuentes próximas a la investigación.

Las primeras investigaciones apuntan a un posible caso de violencia machista, hipótesis que está siendo analizada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por los investigadores de la Guardia Civil. Aunque oficialmente todas las líneas de investigación continúan abiertas, los indicios recabados hasta el momento sostienen la teoría de que el agente habría acabado presuntamente con la vida de su mujer y de su hijo antes de suicidarse dentro de la vivienda familiar.

Fuentes cercanas al entorno de la familia han señalado la sorpresa y el impacto que ha generado el caso entre vecinos y conocidos, ya que nadie esperaba un desenlace de estas características. La noticia se difundió rápidamente por el municipio de Dolores, donde la familia era conocida, así como en Ibiza, lugar de origen de la víctima y donde todavía mantiene parte de sus vínculos familiares y personales.

El Ayuntamiento de Dolores decretó tres días de luto oficial y suspendió todos los actos festivos previstos en señal de duelo y respeto hacia las víctimas. Durante la tarde del sábado, numerosos vecinos participaron en un emotivo minuto de silencio frente al consistorio para mostrar su apoyo y solidaridad con los familiares de las víctimas, en un ambiente marcado por la consternación y el dolor.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer completamente lo ocurrido, mientras el municipio permanece conmocionado por una tragedia que ha sacudido a toda la comunidad. La investigación sigue abierta a la espera de los resultados definitivos de las pruebas forenses y de las diligencias practicadas por los agentes encargados del caso.