Muere Luis Martín, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares

Luis Martín, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (Proinba) entre 2016 y 2025, ha muerto este miércoles a la edad de 66 años. La Asociación de Constructores de Baleares ha trasladado sus condolencias a la familia y seres queridos.

A través de un comunicado, los constructores han lamentado «profundamente» su fallecimiento y han definido a Luis Martín como un «amigo» y un «estrecho colaborador» de la asociación, «siempre dispuesto a echar una mano en todo».

Los constructores han puesto de manifiesto su trabajo «incansable e impagable» como presidente de Proinba para tratar de buscar soluciones al problema de la vivienda en Baleares e impulsar medidas, «desde el diálogo, el acuerdo y el sentido común».

⚫️Desde @ConstructorsIB lamentamos profundamente el fallecimiento de Luis Martín Abati, presidente de PROINBA desde 2016 a 2025. Fue un amigo y gran colaborador de esta Asociación. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz. — Associació de Constructors de Balears (@ConstructorsIB) September 10, 2025

«Su máxima aspiración durante su mandato fue hacer posible la construcción de vivienda asequible para la ciudadanía de las Islas, siempre pensando en el bien común. Con su partida, el sector de la construcción pierde un pilar y un referente irremplazable que ha dejado una huella muy profunda en todos», han apuntado en el comunicado.

Por su parte, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, también trasladó su más sentido pésame a familiares, amigos y compañeros de Luis Martín.

A través de su cuenta oficial de X, publicó: «Mi más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de Luis Martín, una persona cercana que durante su mandato como presidente de PROINBA dialogó y trabajó de manera conjunta con las administraciones para mejorar la vida de los ciudadanos de Balears en materia de vivienda»