Míchel: «El Mallorca es un gran equipo con muchos recursos»

«El Mallorca es un gran equipo con muchos recursos», dijo Míchel, entrenador del Girona, en la rueda de prensa previa al partido que disputará su equipo esta tarde en Son Moix en busca de una plaza para las semifinales de la Copa del Rey. «Necesitamos hacer un gran encuentro para eliminarles», advirtió el técnico del actual líder de Primera División.

“El Mallorca tiene muy buenos jugadores en todas las líneas. Será un partido difícil, complicado, para lo que necesitamos nuestra mejor versión, pero estamos motivados y con mucha ilusión”, agregó Míchel, que sobre el equipo de Aguirre dijo que «pueden jugar con cuatro por dentro o también buscando más la profundidad. A nivel aéreo son muy fuertes tanto en defensa como en ataque. Tienen distintos recursos”.

“No hay euforia. Tenemos mucha ilusión. Es un partido muy especial porque nunca hemos llegado a semifinales de Copa, pero necesitamos hacer un partidazo porque el Mallorca es un gran equipo. Sólo de esta forma podremos pasar la eliminatoria”, añadió el técnico gerundense, que aseguró que «siempre le he dado mucha importancia a la Copa. Para mí el partido más importante es el de Son Moix, después nos preocuparemos ya por Vigo”.

Sobre la planificación de su equipo en el mercado de invierno aseguró que «tenemos claro que necesitamos jugadores no para el presente, sino para el futuro más inmediato. No tenemos prisas ni queremos precipitarnos. La dirección deportiva está realizando un trabajo brutal. Si llevamos a un jugador ahora es por que estará con nosotros dos o tres años, no queremos un parche”.

Juanpe, con un problema en el sóleo, será baja para el partido de hoy en Son Moix. En cambio ha entrado en la convocatoria Eric García. El posible once ante el Mallorca podría ser el formado por Juan Carlos, Arnau, Eric García, Blind, Miguel Gutiérrez, Solis Romero, Yangel Herrera, Tsygankov, Portu, Savio y Stuani. El Girona nunca ha llegado a las semifinales de Copa y sólo se ha enfrentado una vez al Mallorca en esta competición. Fue en 1949 y se clasificaron los catalanes.

El Girona eliminó en la pasada ronda al Rayo Vallecano, al que derrotó por 3-1 en su estadio de Montilivi, mientras el Mallorca dio buena cuenta del Tenerife, ante el que se impuso 0-1 con un gol a última hora de Larin.