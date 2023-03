La mejor empanada de cordero la ofrece el Horno Santo Cristo de Palma

La empanada de cordero del horno Santo Cristo de Palma ha ganado este miércoles el I concurso de empanadas de cordero de Mallorca, organizado por la dirección general de Políticas para la Soberanía Alimentaria, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado.

La empanada de cordero del Fornet de la Soca, de Palma, ha quedado en segunda posición, y en tercera posición, la empanada de cordero de Mallorca del horno Sant Rafel, de Búger. En esta primera edición del concurso han participado un total de 20 hornos y pastelerías de la isla.

Cada participante ha entregado seis ejemplares de una empanada, de un mínimo de diez centímetros de diámetro y de elaboración tradicional con producto 100% local, con carne de cordero de Mallorca, a pesar de que se podían añadir otros ingredientes.

El jurado ha tenido en cuenta el gusto, la presentación, la calidad de la masa, la calidad del relleno y la materia primera empleada de procedencia local.

Los tres primeros premios han recibido un vale para la compra de carne de cordero y harina de Mallorca, valorado en 900, 300 y 200 euros, respectivamente. Y todos los participantes han recibido un diploma y una cesta de producto local agroalimentario.

«La participación y el nivel del concurso ha sido muy alto, con un elemento común, como es el cordero de Mallorca, un producto de máxima calidad que tenemos en la isla y que es tan característico de Pascua», ha afirmado la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha.

Además, ha añadido que «el objetivo del concurso es triple», promocionar el cordero de Mallorca, la repostería tradicional de Pascua y poner en valor el colectivo de panaderos y pasteleros de la isla, informa Europa Press.

Los hornos y pastelerías de Palma que han participado en este concurso son el Fornet de la Soca, la pastelería Ca na Cati, la pastelería Real, la pastelería Ángel, el horno Fornaris, el horno y pastelería Garau, la pastelería Forn Fondo, el horno y pastelería Trías, el horno Santo Cristo, el Forn de la Gloria y el horno de pan y pastelería Ca sa Camena y Dulcelíaco.

También han participado el Forn des Pla de na Tesa, de Marratxí; el horno de Can Amer, de Sant Llorenç; la pastelería Ramis, de Manacor; el horno y pastelería Gelabert, de Llubí; el horno Can Pau, de Llucmajor; el horno y pastelería Benet Barón, de Porreres; la pastelería Pomar, de Campos; el horno Can Rafel, de Búger, y el horno de Can Cerdà, de Valldemossa.