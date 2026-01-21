Mariano Juan: «Una vez eliminado el revuelo de la oferta ilegal en Ibiza, toca planificar la calidad turística»

El vicepresidente primero del Consell Insular d’Eivissa, Mariano Juan, ha defendido este miércoles en Fitur la importancia de gobernar con datos y con herramientas de planificación para avanzar hacia un modelo turístico más ordenado y sostenible.

Juan ha participado en una mesa redonda con Airbnb centrada en la colaboración público-privada, en la que ha expuesto la estrategia impulsada por el Consell durante los últimos años para reducir la oferta alojativa ilegal y gestionar mejor los flujos turísticos.

Ha recordado que el Consell asumió el mandato en 2019 con un diagnóstico claro sobre el problema del intrusismo y con la voluntad de poner este concepto dentro del debate público. En este marco, en 2020 se creó la Oficina de Lucha contra el Intrusismo y una dirección insular específica para coordinar las políticas de control, centrando la acción tanto en el transporte ilegal como en la oferta alojativa irregular.

El vicepresidente ibicenco ha subrayado que «la única manera de llegar a resultados tangibles es sentar a todo el mundo a una misma mesa» y construir una cooperación estable entre administraciones y sector privado.

Según ha explicado, esta línea de trabajo permitió iniciar memorándums de entendimiento para identificar a los infractores que se escondían detrás perfiles anónimos o falsos y consolidar posteriormente acuerdos con diferentes plataformas. Juan ha destacado la creación de la Mesa de Intrusismo Turístico como un órgano estable de coordinación que integra administraciones, ayuntamientos, empresas, sindicatos, sector hotelero y plataformas digitales, con el objetivo de tomar decisiones compartidas y avanzar con eficacia.

En relación a los resultados, Mariano Juan ha hecho hincapié en el impacto directo sobre la gestión de flujos y la saturación del territorio. En este sentido, ha señalado que el trabajo conjunto ha permitido la retirada de 14.000 plazas turísticas ilegales comercializadas en Airbnb y que, sumando otras plataformas, el total llega a 18.000 plazas eliminadas.

El vicepresidente ha remarcado que estos resultados no responden a una caída de la población ni del sector turístico legal, sino a la reducción de una oferta irregular que deterioraba la imagen de Ibiza y generaba presión sobre el territorio sin ningún control.

Durante el debate, también se ha destacado que el proceso ha sido progresivo y orientado a eliminar primero aquellas fórmulas de alojamiento que más perjudicaban la reputación del destino y la seguridad de los usuarios, avanzando posteriormente hacia una retirada más selectiva y estructurada de la oferta no autorizada. La mesa redonda ha incluido igualmente una validación externa basada en datos, que ha puesto en valor la capacidad de alinear administración y plataformas para conseguir una disminución efectiva de la oferta irregular.

Mariano Juan ha concluido que el reto de futuro es continuar gobernando con datos fiables y contrastables y ha defendido que «al turismo no se le cuestiona, se gestiona». En esta nueva etapa, ha explicado que Ibiza avanza hacia una segunda fase centrada en la planificación y la calidad, con instrumentos como el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), que permitirá abordar con más solidez cuestiones como el agua, los residuos, la movilidad y las infraestructuras necesarias para garantizar un modelo turístico equilibrado y compatible con la vida residente.