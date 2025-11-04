La mallorquina Daniela Blasco actuará en la previa de la gran final

Daniela Blasco será la encargada de abrir la gran final de la Copa Intercontinental que se disputará este viernes en Son Moix entre el Illes Balears Palma Futsal y el Club Atlético Peñarol. La joven artista mallorquina actuará en la pista antes del inicio del partido con una puesta en escena que unirá voz y coreografía en un show especialmente diseñado para la ocasión.

Blasco interpretará Uh Nana, el tema con el que se proclamó subcampeona del Benidorm Fest 2025 y rozó la clasificación para representar a España en Eurovisión, además de su nuevo single Popstars, lanzado hace apenas un mes.

La actuación se enmarca dentro de la experiencia completa que vivirá el público en la final, que incluirá también una fan zone exterior y otras sorpresas que se irán desvelando a lo largo de la semana. No será la primera vez que Daniela Blasco actúe antes de un gran partido del Palma Futsal: ya lo hizo en 2023, en la semifinal de la UEFA Futsal Champions League ante el Benfica, celebrada en el Velòdrom Illes Balears.

Daniela nació en Palma en 2005 y desde muy pequeña mostró un talento innato para el baile. A los ocho años inició su formación en escuelas especializadas, enfocándose en estilos urbanos, lo que le llevó a perfeccionar su técnica en Los Ángeles, en una academia internacional.

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en 2016, cuando con tan solo 11 años formó parte del grupo de bailarinas que acompañó a Justin Bieber en su concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid. A partir de ahí, su popularidad creció rápidamente en redes sociales, donde sus coreografías se volvieron virales. Hoy en día, acumula más de dos millones de seguidores en TikTok.

Con el tiempo, amplió su formación a la música. En 2023 debutó como cantante con el single Sin mí, producido por referentes de la industria como Roger Rodés (ganador de un Grammy Latino), Félix Joan y Manu Guix. Su consolidación como artista llegó este 2025 con Uh Nana, canción que la situó entre los grandes nombres emergentes del panorama nacional. Este viernes, Daniela Blasco volverá a su ciudad para hacer vibrar Son Moix y poner el broche artístico a un evento histórico para el fútbol sala mundial.