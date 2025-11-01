Machado: “Si pensamos en el empate, vamos a perder”

El Illes Balears Palma Futsal afronta una cita decisiva que, según Lucas Machado, el equipo debe encarar con la misma mentalidad que siempre: “Afrontamos el partido como todos los otros, con seriedad y compromiso”. El jugador brasileño tiene claro que pensar en el empate sería un error: “Si pensamos en el empate, vamos a perder. Pensaremos en ganar el partido y hacer un buen partido contra Semey”.

El rival, uno de los grandes candidatos a la Final Four, no es nuevo para muchos jugadores del vestuario balear. “Conocemos muchos jugadores de Semey. Nos enfrentamos el año pasado y han fichado algunos exjugadores de aquí”, comenta Machado, consciente de que el encuentro será exigente en todos los aspectos: “Sabemos de la fuerza que tienen y esperamos un partido duro, complicado, pero nosotros tenemos que sacarlo adelante”.

Tras dos duelos intensos en Son Moix, Machado reconoce el esfuerzo físico del grupo, especialmente en el estreno frente al Etoile Lavalloise. “Hicimos un partido muy duro contra Etoile, que nos complicó muchísimo. Hicimos una segunda parte físicamente muy desgastante”, explica. Sin embargo, destaca una mejora clara en el rendimiento colectivo: “En el segundo partido controlamos el partido pero no tuvimos acierto, aunque veo bien al equipo, sobre todo defensivamente”.

La mejora en la solidez atrás, de hecho, ha sido una de las claves para llegar a este tercer partido con opciones de liderar el grupo. “Dejamos de regalar, que lo hablamos muchísimo entre nosotros estos días. Teníamos que parar de regalar y estamos cumpliendo con eso. Encajamos solamente dos goles, entonces creo que esta es una parte del juego que mejoramos”, señala.

El cansancio acumulado es evidente tras dos partidos en tres días, pero para Machado no es excusa. “La verdad es que estamos todos cansados, pero no sirve de excusa, ellos también”, admite. El objetivo, ahora, es recargar energía y centrarse en lo que está por venir: “Es nuestro deporte, esto es así. Tenemos que recuperarnos y estar mentalizados para el partido”.