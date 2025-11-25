Luan Muller: «Son dos partidos que serán como una final»

Luan Muller, uno de los referentes del equipo en este tipo de escenarios, tiene claro el contexto que les espera. Para el guardameta, un partido de Champions “siempre implica una dificultad extra”, un desafío que, según remarca, exige salir “a por todas desde el primer minuto”.

La eliminatoria ante el Hit Kyiv llega además con un matiz añadido: el nuevo formato de la competición, que convierte cada detalle en decisivo. Luan recuerda que esta novedad obliga a jugar con un enfoque distinto, sin olvidar que el rival “tiene muy bien definidas sus características y un juego claro”, lo que obligará al Palma a mantener la concentración “en el plan de partido y en cada acción”.

El brasileño reconoce que afronta todas las competiciones con la misma mentalidad, pero admite que la Champions tiene un significado especial tanto para él como para el club. “Para mí todos los partidos son una final”, explica, aunque subraya que disputar esta competición “es algo que todos desean y muy pocos consiguen”. Por eso insiste en la importancia de disfrutar cada momento: “Llevamos cuatro años seguidos jugándola y tenemos que dejar el máximo porque nunca sabes cuándo vas a volver”.

Sobre el Hit Kyiv, Luan destaca su solidez. Habla de “un equipo fuerte, con las ideas claras”, y pone en valor la figura de su portero, “muy cualificado y determinante en su estilo de juego”. Para él, la clave será estar preparados para una eliminatoria que describe sin rodeos: “Son dos partidos que van a ser una final”.