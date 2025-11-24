El juego sucio de la mafia de Milojevic: intentaron incriminar a un inspector con un narco de Son Banya

La banda de narcotraficantes de Stefan Milojevic tenía clara una cosa: cualquier miembro de la Policía Nacional o la Guardia Civil que les investigaba era una seria amenaza que tenía que ser neutralizada de una forma u otra. Y así lo intentaron con un inspector de la Policía Nacional y uno de los máximos encargados de investigar a la organización criminal, al que intentaron relacionarlo falsamente con un narcotraficante de Mallorca que no formaba parte de la mafia de Milojevic.

Según aparece en el macrosumario que obra en poder de OKBALEARES, el abogado de la trama, Gonzalo Márquez, elaboró una rigurosa «estratagema» para involucrar a dicho inspector con un narcotraficante del poblado palmesano de Son Banya y así apartarlo de la investigación que poco a poco iba pesando cada vez más sobre la mafia de Stefan.

El objetivo de Gonzalo era nada más y nada menos hacer creer a la Policía Nacional que este agente estaba a sueldo de un traficante de drogas de Son Banya para así menoscabar su integridad profesional y que fuera apartado del cuerpo rápidamente.

Para ello requirieron de la ayuda de Faustino Nogales, el inspector que se dejó corromper y trabajó con la banda de Stefan. El que fuera jefe del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional trató de conseguir testimonios de otros policías para incriminar al investigador, pero le salió el tiro por la culata. Además, Nogales también acudió a la prensa local para que difundiera noticias falsas sobre este inspector.

‘Operación Enroque Manso Bal’

La mayor operación antidroga de los últimos años ha hecho temblar los cimientos del crimen organizado en Baleares. Tras más de dos años de pesquisas, la Policía Nacional y la Guardia Civil han asestado un golpe histórico al narcotráfico en las Islas: 76 detenidos, 71 registros, 1,54 millones de euros en metálico y más de tres toneladas de droga incautadas.

El caso, considerado uno de los más complejos del narcotráfico europeo, sigue bajo investigación judicial. La investigación sitúa a la mafia albanesa detrás de los grandes alijos de drogas que llegaban a Mallorca e Ibiza, bajo la dirección de Stefan Milojevic, actual líder de la banda motera de los Tribuns España y considerado el brazo ejecutor de la organización criminal y responsable de inundar las Islas de sustancias estupefacientes.

De hecho, queda constatado que dicha organización era la que suministraba droga a más del 50% de los puntos de venta de Mallorca, tal y como ya adelantó en exclusiva OKBALEARES. La organización, dirigida por el líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, y el abogado Gonzalo Márquez, se movía con sofisticadas medidas de contravigilancia.

Los investigadores hallaron balizas, sensores, detectores de micrófonos y cámaras ocultas para evitar ser descubiertos. Todo un arsenal tecnológico digno de una película de espionaje. La red introducía cocaína y hachís desde el norte de África e Ibiza, blanqueando los beneficios en negocios tapadera. Incluso el conocido narco de Son Banya, El Vito, cayó en las redadas, junto a decenas de colaboradores, que gran parte de ellos ya están durmiendo entre rejas.