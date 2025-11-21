Los capos del narcotráfico de Baleares intentaron corromper al cabo de la Guardia Civil que los investigaba

Además de idear y montar una complejo entramado empresarial para lavar el dinero de la droga de los United Tribuns, el abogado y una de las cabezas pensantes de la organización criminal, Gonzalo Márquez, trató de captar y corromper al Cabo 1º de la Guardia Civil, Jefe de la Policía Judicial de Algaida, que era nada más y nada menos que uno de los máximos encargados de investigar a los integrantes de la banda de narcos de Stefan Milojevic en el marco de la ‘Operación Enroque Manso Bal’.

Según consta en el sumario que obra en poder de OKBALEARES, Gonzalo pretendía a toda costa minimizar la investigación que pesaba sobre ellos y vio en este agente de la Benemérita una persona que les podría informar en todo momento sobre los movimientos de la Policía y la Guardia Civil, ya que se trata de una persona con mucha experiencia gracias a su larga trayectoria en investigaciones policiales de gran calado, además de estar cerca de poner punto y final a su carrera profesional.

«Pues el […] es un señor ya a punto de jubilarse que lo ha pasado muy mal que tal a lo mejor sería bueno de tal, tuvo el susto de…», le comenta Gonzalo a Stefan, pero la propuesta queda rápidamente desechada por el propio líder de la organización.

Y es que Milojevic sabe perfectamente a través de un amigo en común con el agente que este Cabo 1º de la Guardia Civil cataloga a Stefan como «delincuente», por lo que las posibilidades de corromperle se esfuman por completo.

Una vez que Stefan descarta la idea de Gonzalo, Milojevic le dice: «Así que la extorsión creo que no va muy bien», lo que el abogado contesta: «Si es que… Menudo extorsionador estás hecho», según las conversaciones entre ambos a través de mensajes de voz.

Gonzalo Márquez ya intentó sobornar a fiscales encargados de investigar a los integrantes de la banda de narcotraficantes. Uno de los arrestados en el marco de la ‘Operación Enroque Manso Bal’ sostiene que el abogado entregó un sobre con un total de 5.000 euros al representante del ministerio público.

‘Operación Enroque Manso Bal’

La mayor operación antidroga de los últimos años ha hecho temblar los cimientos del crimen organizado en Baleares. Tras más de dos años de pesquisas, la Policía Nacional y la Guardia Civil han asestado un golpe histórico al narcotráfico en las Islas: 76 detenidos, 71 registros, 1,54 millones de euros en metálico y más de tres toneladas de droga incautadas.

El caso, considerado uno de los más complejos del narcotráfico europeo, sigue bajo investigación judicial. La investigación sitúa a la mafia albanesa detrás de los grandes alijos de drogas que llegaban a Mallorca e Ibiza, bajo la dirección de Stefan Milojevic, actual líder de la banda motera de los Tribuns España y considerado el brazo ejecutor de la organización criminal y responsable de inundar las Islas de sustancias estupefacientes.

De hecho, queda constatado que dicha organización era la que suministraba droga a más del 50% de los puntos de venta de Mallorca, tal y como ya adelantó en exclusiva OKBALEARES. La organización, dirigida por el líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, y el abogado Gonzalo Márquez, se movía con sofisticadas medidas de contravigilancia.

Los investigadores hallaron balizas, sensores, detectores de micrófonos y cámaras ocultas para evitar ser descubiertos. Todo un arsenal tecnológico digno de una película de espionaje. La red introducía cocaína y hachís desde el norte de África e Ibiza, blanqueando los beneficios en negocios tapadera. Incluso el conocido narco de Son Banya, El Vito, cayó en las redadas, junto a decenas de colaboradores, que gran parte de ellos ya están durmiendo entre rejas.