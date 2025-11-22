La contabilidad de los narcos de Son Banya aparece en libretas de ‘Monstruos S.A.’ y de ‘Winnie de Pooh’

Los clanes gitanos que controlan el narcotráfico en el poblado de Son Banya gestionan millones en dinero negro, pero su contabilidad es más curiosa de lo esperado: se llevaba en libretas de Monstruos S.A. y Winnie de Pooh.

Tras la última redada y la detención de miembros destacados del grupo, los agentes consiguieron incautar documentos clave que forman parte del atestado policial contra la banda liderada por Stefan Milojevic. Entre los registros decomisados al intermediario Enrique Manzano, aparecieron anotaciones de ventas y deudas de drogas en estas libretas infantiles.

Según los documentos, Juan Amaya Vega, conocido como El Vito, es el mayor deudor del intermediario, con 115.000 euros pendientes correspondientes a cinco kilos de cocaína. También figuran otros miembros del clan, como El Cha, El Indio y El Gabrielillo, con cantidades inferiores.

En la libreta de Monstruos S.A., bajo el personaje James P. Sullyvan, se reflejan deudas menores de numerosos compradores, identificados únicamente por sus motes. La Policía Nacional y la Guardia Civil continúa investigando la contabilidad del poblado, que evidencia un sistema de control de deudas sorprendentemente infantil pero efectivo para gestionar millones de euros en efectivo.

‘Operación Enroque Manso Bal’

La mayor operación antidroga de los últimos años ha hecho temblar los cimientos del crimen organizado en Baleares. Tras más de dos años de pesquisas, la Policía Nacional y la Guardia Civil han asestado un golpe histórico al narcotráfico en las Islas: 76 detenidos, 71 registros, 1,54 millones de euros en metálico y más de tres toneladas de droga incautadas.

El caso, considerado uno de los más complejos del narcotráfico europeo, sigue bajo investigación judicial. La investigación sitúa a la mafia albanesa detrás de los grandes alijos de drogas que llegaban a Mallorca e Ibiza, bajo la dirección de Stefan Milojevic, actual líder de la banda motera de los Tribuns España y considerado el brazo ejecutor de la organización criminal y responsable de inundar las Islas de sustancias estupefacientes.

De hecho, queda constatado que dicha organización era la que suministraba droga a más del 50% de los puntos de venta de Mallorca, tal y como ya adelantó en exclusiva OKBALEARES. La organización, dirigida por el líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, y el abogado Gonzalo Márquez, se movía con sofisticadas medidas de contravigilancia.

Los investigadores hallaron balizas, sensores, detectores de micrófonos y cámaras ocultas para evitar ser descubiertos. Todo un arsenal tecnológico digno de una película de espionaje. La red introducía cocaína y hachís desde el norte de África e Ibiza, blanqueando los beneficios en negocios tapadera. Incluso el conocido narco de Son Banya, El Vito, cayó en las redadas, junto a decenas de colaboradores, que gran parte de ellos ya están durmiendo entre rejas.