José Tirado: «Pedimos perdón a nuestra afición»

José Tirado ha comparecido en el Poliesportiu Galatzó de Calvià para explicar la situación derivada del cambio de pabellón para el partido de este viernes ante el Servigroup Peñíscola. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de liga, no podrá disputarse en Son Moix debido a las obras de renovación del parqué, todavía sin finalizar.

Tirado ha confirmado que «el partido del viernes se disputará en el pabellón de Galatzó» y ha reconocido que «evidentemente, para el Illes Balears Palma Futsal tener que desplazarse a un pabellón de 400 aficionados, teniendo 3.400 socios, es un grandísimo problema, sobre todo para nuestra afición y por la imagen del club».

Desde que el club tuvo constancia del retraso en las obras, se han barajado diferentes alternativas. El director general ha querido dejar claro que «el club no ha podido hacer nada en ningún momento. Se nos prometió y se nos garantizó que la obra en Son Moix en 15 días estaría arreglada. Se ha demorado».

Entre las opciones, se valoró jugar en Inca, pero «fue imposible porque el Ayuntamiento de Inca no pudo llegar a un acuerdo con el IME». También se descartó el Palma Arena, actualmente en obras, y Muro, cuya pista quedó dañada tras un evento de crossfit.

«El Ayuntamiento de Calvià ha estado desde el primer momento a nuestra disposición», ha agradecido Tirado, señalando que el club ha intentado buscar la mejor solución posible dentro de las circunstancias. Aun así, solo poco más de 400 abonados podrán asistir al partido. «Nos sentimos dolidos. Entendemos la situación y hay que ser empáticos, incluso con el IME, porque también dependen de terceros. Pedimos perdón a nuestra afición», ha afirmado. Además, ha anunciado que «el club ya trabaja para intentar compensar a los socios que no puedan asistir con algún detalle en la Main Round de la Champions».

Tirado ha querido dirigirse directamente a la masa social: «Vamos a dejar fuera a 3.000 abonados que han pagado su abono para ver todos los partidos. Me gustaría pedirles de corazón que fueran empáticos porque es un problema que no viene del club. Hemos intentado tomar la mejor decisión dentro de las posibilidades que hemos tenido».

En lo deportivo, también ha señalado que el equipo no está entrenando en las condiciones deseadas en una semana clave, con la UEFA Futsal Champions League y la Copa Intercontinental a la vuelta de la esquina. «Todo son problemas, pero intentamos adaptarnos».

Pese a todo, Tirado quiere centrarse en lo que viene: «Ahora solo pensamos en el viernes, en que sea una gran fiesta. Estoy convencido de que lo será y que los 400 que puedan venir lo disfrutarán y apoyarán al equipo como siempre».