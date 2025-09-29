Sin pista en Palma: el duelo Illes Balears-Peñíscola se traslada a Calvià

El Illes Balears Palma Futsal disputará el partido correspondiente a la jornada 5 de la Primera División frente al Servigroup Peñíscola en el Poliesportiu Galatzó de Calvià, después de que el Palau Municipal d’Esports de Son Moix no pueda acoger el encuentro por las obras que se están realizando en la pista.

Cuando se anunció la intervención del Ajuntament de Palma para renovar el parqué, se informó de que el plazo de ejecución sería de dos semanas.Sin embargo, finalmente serán necesarias tres semanas, por lo que la pista aún no está instalada y no se podrá disputar el encuentro en el pabellón habitual. Ante esta situación, el club ha trabajado a contrarreloj para encontrar una alternativa viable para disputar un partido de alto nivel, ante uno de los mejores equipos de la pasada temporada, en un escenario que hiciera justicia al espectáculo previsto y a la afición.

Se valoraron múltiples opciones: el Palau Municipal d’Inca, con capacidad para 3.000 espectadores, fue la primera opción, pero no estaba disponible. Las instalaciones de Muro tampoco eran aptas por problemas técnicos, y el Velòdrom Illes Balears, que ya albergó una Final Four de Champions, se encuentra también en obras. Tras muchas gestiones, la única solución disponible ha sido el Poliesportiu Galatzó de Calvià, con un aforo muy limitado, de apenas 400 personas.

El club lamenta profundamente tener que disputar un partido oficial en un recinto con tan escasa capacidad, especialmente tras haber alcanzado esta misma semana la cifra récord de 3.400 abonados. Es una situación que afecta a nivel logístico, deportivo y, especialmente, social. Por ello, el club ya trabaja en una fórmula para compensar a todos aquellos socios que no podrán asistir al encuentro y lo comunicará próximamente.

Para este partido, el club ha decidido poner a disposición de sus abonados las entradas disponibles en la oficina del club. De lunes a miércoles, de 10:00 a 19:00 horas, o hasta agotar existencias, los 400 primeros socios que acudan a la oficina podrán retirar su entrada de forma gratuita.

El Illes Balears Palma Futsal agradece sinceramente al Ajuntament de Calvià su predisposición, agilidad y compromiso para acoger este partido en un tiempo récord y permitir que se celebre con las máximas garantías posibles dadas las circunstancias.