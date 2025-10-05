Insultos, silbidos y abucheos a la sede de Vox en la manifestación propalestina de Palma

Miles de personas han insultado y abucheado la sede de Vox durante la manifestación a favor de Palestina que se ha celebrado este domingo en Palma. Todo el que se cruzaba con la sede, situada en la calle Olmos, aprovechaba para lanzar improperios y sacar el dedo.

Al grito de «¡hijos de puta!» o «¡fuera sionistas!», los asistentes han expresado su odio contra el partido de Santiago Abascal. Se podría decir con total seguridad que la sede de Vox Baleares habría sido vandalizada y atacada si no hubiera habido agentes de Policía Nacional escoltándola.

Los manifestantes también han insultado a otras empresas multinacionales y bancos españoles durante la protesta por sus vínculos con Israel. Y es que la marcha propalestina ha estado repleta de activistas radicales de extrema izquierda que han exhibido su odio mientas pedían el «boicot» al «estado genocida».

Muchos de ellos iban con la cara tapada y ondeaban banderas independentistas a favor de los inexistentes «Països Catalans» y las comunistas con la hoz y el martillo.

La protesta ha arrancado a las 18:00 horas en la Plaza de las Columnas. Posteriormente ha discurrido por las principales calles de la capital balear: Nuredunna, las Avenidas, la plaza de España, Porta Pintada, Olmos, La Ramba, calle Unión y el paseo del Borne. La manifestación ha concluido en la calle Constitución, frente a la Delegación de Gobierno.

En la protesta, convocada por diversas entidades propalestinas de extrema izquierda de Mallorca, se ha exigido constantemente la «ruptura total de relaciones con el sionismo» y se ha denunciado «la hipocresía cómplice del Gobierno español de Pedro Sánchez».

«Frente al genocidio imperialista perpetrado por el ejército israelí, sólo queda resistir a la barbarie y no mirar hacia otro lado frente a este apartheid y limpieza étnica en Palestina», han manifestado las organizaciones convocantes.