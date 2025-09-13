Imprudencia total en Palma: Camión sin ITV y conductor con el carnet caducado

Agentes de la Policía Local de Palma procedieron a la inmovilización de un camión de transporte de mercancías que presentaba múltiples irregularidades de carácter administrativo. Entre otras cosas, tenía la ITV desfavorable y el conductor, a pesar de ser profesional del sector, llevaba el carnet de conducir caducado.

La actuación se llevó a cabo en la avenida de América, en la zona de Playa de Palma, durante un control rutinario de tráfico. Al detener el vehículo para una inspección, los agentes comprobaron que el camión circulaba con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) desfavorable, lo que supone una infracción grave al poner en riesgo la seguridad vial. Durante la revisión, también se constató que el conductor, un hombre de nacionalidad española de 50 años, tenía el permiso de conducir caducado, lo cual representa una infracción administrativa que impide legalmente la conducción de cualquier vehículo.

Ante esta situación, los agentes levantaron dos denuncias administrativas: una por circular con un vehículo con la ITV desfavorable y otra por conducir con el carné caducado. Además, se tramitó una tercera denuncia ante la Dirección General de Movilidad del Govern de les Illes Balears. En este caso, se detectó que el conductor no había registrado correctamente el inicio ni el final del servicio de transporte de mercancías que estaba realizando, tal y como exige la normativa vigente en materia de transporte profesional.

La carga que transportaba el camión fue retirada por un vehículo de EMAYA, la empresa municipal de limpieza y medio ambiente, para garantizar la seguridad de la vía. Posteriormente, el camión fue trasladado al depósito municipal de la Riera, donde permanecerá inmovilizado hasta que se resuelvan las deficiencias detectadas.

Desde la Policía Local de Palma han recordado la importancia de mantener en regla toda la documentación tanto del vehículo como del conductor, especialmente en el caso de vehículos destinados al transporte profesional, ya que cualquier negligencia puede suponer un peligro para la seguridad vial y conlleva sanciones importantes.