Las cinco estaciones de ITV de Mallorca abrirán todos los sábados de septiembre

El Consell de Mallorca que preside Llorenç Galmés (PP) ha anunciado que las cinco ITV (Son Castelló, Son Oms, Inca, Manacor y Calvià) de la isla abrirán durante todos los sábados de este mes de septiembre con el objetivo de realizar hasta 4.000 revisiones adicionales y así agilizar las listas de espera.

Según ha explicado este lunes el presidente de la institución insular, el tiempo de espera para obtener una cita ha pasado de los cinco meses de la legislatura pasada a los «uno o dos como máximo» de la presente. De hecho, según ha indicado el mandatario insular, en algunas estaciones «es sólo cuestión de semanas».

Por otro lado, Galmés ha aprovechado la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido con los consellers de su equipo de gobierno para marcar el inicio del nuevo curso político para recordar que el equipo de gobierno trabaja en la redacción final de la proposición de ley que buscará limitar la entrada de vehículos en Mallorca.

«Estamos en la fase de redacción de la última propuesta a través de los servicios jurídicos. Hemos mantenido muchas reuniones con todos los partidos, entidades, empresas y asociaciones que puedan tener un efecto directo sobre esta regulación. En agosto no hemos parado y hemos continuado trabajando con el máximo diálogo, buscando una propuesta lo más consensuada posible para que no sea una propuesta de una sola legislatura», ha manifestado el popular este lunes.

Sin embargo, Galmés no ha desvelado si ha conseguido los apoyos de sus socios de gobierno de Vox sobre la restricción del acceso de vehículos a la isla de Mallorca, que se mostró reacio a la normativa, o con la izquierda, que se muestra dispuesta pero reclama medidas más contundentes.

«Continuamos trabajando con todos los partidos políticos con representación», ha afirmado el presidente del Consell.