Vox se desmarca de sus socios del PP en el Consell de Mallorca y rechaza restringir la entrada de coches

Toni Gili, portavoz de Vox, defiende la libre circulación y afirma que la medida no servirá para acabar con la saturación "Lo único efectivo sería mejorar las infraestructuras y potenciar el transporte público" El PSOE critica que la limitación no entrará en vigor hasta 2026 y Més per Mallorca exige soluciones "más ambiciosas"