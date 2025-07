Tony Ros, presidente de El Ruedo, con 800 socios: «En Teruel, las peñas taurinas son un fenómeno social»

Este fin de semana, Teruel se convierte en un hervidero de gente joven. En las fiestas de La Vaquilla, las peñas son un eslabón fundamental ya que se convierten en el eje vertebrador de la diversión de los jóvenes. Se calcula que hay aproximadamente 11.000 socios que pertenecen a alguna de las 21 peñas en las fiestas de La Vaquilla del Ángel. La cifra cobra aun más impacto si se tiene en cuenta que la ciudad tiene unos 37.000 habitantes.

Por su parte, el fenómeno de las peñas taurinas trasciende la semana de fiestas hasta el punto de convertirse en un motivo de arraigo para los turolenses durante todo el año.

«Teruel es un ciudad llena de vida y gente joven. A proporción de habitantes, se dice que es la provincia con más afición de España, aunque cuantitativamente seamos pocos comparados con Pamplona», explica Antonio Ros, a quien todos le llaman Tony, presidente de la Peña El Ruedo a OKDIARIO, con casi 800 socios, fundada en 2012.

«En Teruel no se entiende una fiesta que no haya toros, no cabe en la cabeza, ¡aquí hay mucha afición!», destaca. Según Ros, el motivo por el que la afición sea tan fiel a los festejos y vaya a más el número de aficionados se debe a un trabajo de constancia y dedicación: «Se ha trabajado y se trabaja mucho durante todo el año para que haya festejos de máxima calidad».

Las peñas taurinas en Teruel

«En Teruel, las peñas taurinas están vivas durante el año. Yo mismo pertenezco a la Peña Tendido Cero, que se dedica a la suelta de toros cerriles en barrios, y ellos así mismo son socios de El Ruedo, que nos dedicamos a organizar los festejos en la plaza de toros. Otros se dedican a hacer sueltas de vaquillas y toros embolados, pero todas dedicadas al mundo del toro», expone.

«Aquí hay mucho arraigo, confianza y cariño. En total, en Teruel capital hay cuatro peñas taurinas. Además de El Ruedo y Tendido Cero, está La Afición y Amantes del Toro, y somos socios entre nosotros», añade, «decimos que el que es de una peña es de otra también, lo que genera un ambiente muy especial. No seremos la ciudad con más habitantes de España, pero podemos presumir que no somos individualistas».

Apostar por la juventud

«En la ecuación para preservar la afición, las generaciones más jóvenes son la clave del relevo y hay que prestarles atención y enseñarles a amar al toro. Nosotros apostamos por dar festejos populares donde los niños se sientan partícipes y disfruten. Estas fiestas, celebramos la segunda edición del encierro chiqui, una modalidad muy arraigada en Navarra, y que en Teruel tuvo un gran éxito el año pasado. ¡Se está convirtiendo en la actividad más multitudinaria!», analiza.

«En esta edición, el respaldo ha sido multitudinario. ¡Hemos repartido 900 pañuelos rojos a niños y jóvenes! Hemos tenido que hacer 300 más que el año pasado, porque nos quedamos cortos. En sólo media hora habíamos repartido todos», reseña.

«Se trata de un encierro de raza mansa y con toros de cartón. Se convierte en la primera experiencia para que un niño de entre 5 y 6 años se ponga delante de un animal, un inicio para que esté cerca de un torito. Además, para los jóvenes un poco más mayores organizamos un festejo con becerras», añade.

Peñas multitudinarias

«Actualmente son exactamente 681 socios y coordinan multitud de festejos durante todo el año. «es una tarea exigente y tenemos una lista de espera de más de 150 personas», explica, «lo que no lleva a seleccionar muy bien nuestros socios para que haya un buen servicio y estemos a gusto. La clave está en premiar y valorar al socio. En la plaza de toros, el día de la merienda que celebramos todos los años, ¡no cabemos más!».

Así lo reconoce Ros, quien nos explica que se lo toma «como un trabajo» para que todo salga bien. «Es una responsabilidad pues el factor del riesgo es evidente. Tengo dedicación máxima a El Ruedo. Quien me conoce lo sabe. En esto el equipo directivo es fundamental: son grandes aficionados y súper trabajadores. En los resultados se ve».

«Además aquí no cobra nadie. Como dice un amigo, nos cuesta dinero. Nosotros seguimos sacando fondos para la peña como antiguamente: vendemos loterías, hacemos sorteos, organizamos actividades. Esto es totalmente sin ánimo de lucro», expresa con orgullo.