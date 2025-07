La decisión de Alejandra Rubio que hace estallar al clan Campos: no quiere que conozca a su hijo

El nacimiento de un hijo suele traer consigo reconciliaciones, abrazos inesperados y nuevas ilusiones compartidas. Pero en el caso de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, el alumbramiento del pequeño Carlo ha destapado una grieta familiar que muchos intuían, pero que pocos esperaban tan profunda. La joven ha tomado una decisión: no quiere que su primo José María Almoguera conozca a su hijo.

No se trata de un malentendido pasajero ni de una falta de coordinación. Es una elección clara y deliberada. Alejandra ha decidido poner límites y uno de ellos afecta directamente a José María, su primo, el hijo de Carmen Borrego. La negativa de presentarle al pequeño Carlo ha generado una ola de reacciones que ya se hacen sentir dentro de las Campos, donde las tensiones siempre han estado al acecho, pero pocas veces habían salido a la luz de forma tan abrupta.

La razón exacta de esta distancia no ha sido explicada con claridad por Alejandra, pero todo apunta a que su foco absoluto está en su nueva vida como madre, en su relación con Carlo Costanzia y en dejar atrás lo que ella considera dinámicas familiares que ya no encajan con su momento vital. Esta barrera emocional, marcada con un «no» firme, ha supuesto un golpe especialmente duro para José María Almoguera, quien desde hace semanas ha expresado públicamente su deseo de conocer a su sobrino.

José María Almoguera rompe su silencio

Lo que comenzó como una petición discreta ha terminado por convertirse en una nueva polémica. José María no ha dudado en mostrar su incomodidad ante la situación. Ha dejado claro que no comprende cómo Alejandra encuentra tiempo para otras personas y no para su propia familia. Sus palabras han sido medidas, pero directas. El mensaje implícito es evidente: se siente desplazado.

También en el plató de TardeAR ha insistido en que está abierto al reencuentro y dispuesto a reorganizar su agenda en cuanto Alejandra se lo permita. Lejos de dramatizar, ha insistido en que sus intenciones no son conflictivas, sino afectuosas. Pero pese a esa apertura y voluntad de entendimiento, el encuentro no se ha producido y cada semana que pasa parece hacerlo más improbable.

Mientras tanto, Alejandra Rubio se mantiene firme en su posición. Está centrada en su pareja, en la crianza de su hijo y en lo que ella misma ha definido en televisión como una etapa complicada. En Vamos a ver, la tertuliana defendió su polémico viaje a Turín, donde celebró el cumpleaños de su cuñado Pietro Costanzia frente a la cárcel donde cumple condena. Justificó su acción como un gesto de apoyo y cariño familiar, pese a las duras críticas recibidas.

Alejandra parece haber reducido su círculo a lo esencial: su hijo, su pareja y una rutina construida al margen del clan Campos. Esa desconexión emocional también se percibe en la manera en que ha ido diluyéndose su relación con otros miembros del entorno familiar, como su tía Carmen.

Carmen Borreto entra en acción

La madre de José María no ha permanecido callada ante lo que considera un alejamiento injustificado. En una entrevista reciente concedida a la revista Lecturas, Carmen ha abordado el asunto sin rodeos, reconociendo que la relación entre Alejandra y José María siempre fue excelente, pero que hoy en día se ha deteriorado. Según ella, la sobrina está tan centrada en su nueva vida que parece no tener espacio para nadie más, ni siquiera para quienes han estado cerca durante años.

Carmen habla de una Alejandra absorta en su maternidad, muy enamorada y cerrada en sí misma. Desde su punto de vista, no se trata de una actitud malintencionada, sino del resultado de un momento vital que ha transformado por completo sus prioridades. También reconoce que la relación entre tía y sobrina ha cambiado y ya no es tan cercana como en otros tiempos. La distancia, asegura, es mutua. Ella no siempre comprende las decisiones de Alejandra, y viceversa.

Mientras todo esto ocurre, el pequeño Carlo sigue creciendo ajeno a las tensiones que se arremolinan en torno a su figura. Pero para su familia extendida, el tiempo avanza con una mezcla de decepción y desconcierto. El gesto de Alejandra se ha interpretado como una especie de mensaje no verbal, una frontera emocional difícil de cruzar.

No se han producido ataques directos, ni confrontaciones abiertas. Sin embargo, el silencio comienza a pesar. El hecho de que Alejandra haya optado por no responder directamente a las declaraciones de José María o Carmen, y prefiera mantenerse en su burbuja personal, alimenta aún más la percepción de que algo se ha roto y no parece fácil de recomponer.

El apellido Campos ha sido durante décadas sinónimo de unidad familiar frente a la exposición pública. Pero con la desaparición de la matriarca, las tensiones latentes han ido aflorando con más frecuencia. Esta nueva disputa, aparentemente sencilla ha terminado por convertirse en el reflejo de una fractura más profunda.