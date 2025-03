La última edición de Gran Hermano Dúo 3 ha dado mucho de qué hablar, Así como los participantes. Dos de ellos han sido José María Almoguera, el hijo mayor de Carmen Borrego (que se estrenaba por primera vez en un reality) y María la jerezana, que formó parte del casting de GH 12+1. Desde el primer momento, la complicidad entre ambos era evidente y, a medida que pasaban los días, dejaron ver a los espectadores cómo su relación crecía a pasos agigantados. Ahora, ambos ya fuera de la casa de los famosos, han desvelado cuáles son sus planes de futuro. ¿Seguirán juntos? ¿Se plantean casarse o ampliar la familia?

Sus conversaciones dentro del concurso

Semanas antes de su expulsión, el primo de Alejandra Rubio se abría en canal para hablar sobre su porvenir sentimental tras separarse recientemente de Paola Olmedo, la madre de su primer vástago y con la que pasó por el altar. «Ahora mismo, no me casaría. Yo ya me he casado, no tengo por qué volver a casarme. Puedo estar toda mi vida con una persona, pero no creo que sea necesario casarse (…). De momento, no quiero otro hijo. Ahora mismo, no tengo la razón, si yo con María llevo siete años o tres años, si veo que las cosas siguen y que tiene un futuro si me plantearía poder tener un hijo si ella lo quisiera, pero ahora mismo, no me lo planteo porque no tengo ni una relación estable», dijo.

Junto a la jerezana, que tras las palabras del sobrino de Terelu Campos dejaba claro que su intención primero «era conocerle fuera», ha protagonizado una carpeta (así es como llaman los telespectadores a las parejas que se forman en los concursos de la pequeña pantalla) sin dejar claro si harían oficial su affaire una vez terminado el programa.

Tras su expulsión, la andaluza visitaba días después el hogar en el que concursó varias semanas para sorprender a Almoguera, que seguía entonces aspirando al premio. Delante de la audiencia, María reconoció que, durante el tiempo separada de José María, «lo había echado de menos más de lo que pensaba». ¿Ha cambiado algo entre ellos tras la salida del nieto de María Teresa Campos?

Sus planes de futuro a corto plazo

El pasado 2 de marzo, ambos acudieron al plató de GH Dúo para comentar, entre otros asuntos, que sino les deparaba ya que viven en ciudades diferentes y ninguno estaba dispuesto a vivir una relación a distancia. No obstante, sí que han zanjado cuáles son sus primeros planes a corto plazo, como su primera noche juntos. «Ya no va a haber cámaras, ya no hay que dar ni explicaciones ni nada… ya veremos. Mañana te lo cuento», dijo María. Por su parte, el hijo de la colaboradora de Vamos a ver ha explicado que aún no han tenido tiempo para hablar de su futuro en común, pero sí que tienen claro que quieren seguir conociéndose: «Ya nadie va a poder juzgar si hay pasión o no hay pasión porque no lo van a ver».