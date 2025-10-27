El Illes Balears ya ha llenado Son Moix 55 veces

El Palau Municipal d’Esports registró este sábado su lleno número 55 desde que el Illes Balears Palma Futsal juega en Son Moix. Una cifra que reafirma la conexión entre el equipo y su afición, y que se ha convertido en una de las señas de identidad del club en la última década.

Llenar Son Moix ya no es una excepción, es una costumbre. El fútbol sala ha transformado la manera de vivir el deporte en la isla, y lo ha hecho gracias al impulso de un club que ha conseguido generar una auténtica cultura de pabellón lleno. Desde su traslado al recinto actual en 2014, y especialmente a partir de la temporada 2015/2016, el equipo ha vivido una evolución constante que ha ido de la mano de una afición que no ha dejado de crecer.

Este nuevo lleno llega en un momento clave, justo antes de dos de las semanas más especiales que vivirá Son Moix esta temporada: la Main Round de la UEFA Futsal Champions League y la esperada final de la Copa Intercontinental. Dos grandes citas internacionales que volverán a convertir Palma en el epicentro del fútbol sala mundial y que contarán con un pabellón lleno hasta la bandera.

El Illes Balears Palma Futsal suma ya 55 partidos con el aforo completo, una media de cinco llenos absolutos por temporada. Lo que hace años parecía una utopía, hoy es una realidad gracias al respaldo incondicional de miles de aficionados que siguen haciendo historia junto al equipo.

Por otro lado, Son Moix acogió el derbi de la cantera entre los equipos juveniles de División de Honor del Illes Balears Palma Futsal y el Fisiomedia Manacor. El equipo palmesano se impuso por 5-2, con goles de Toni Muñoz, Sergi Pérez, Adrián Comas, Pau Canyelles y Neizan. Los dirigidos por Jesús Valiente se adelantaron de inicio y, a pesar de que el conjunto manacorí devolvió las tablas al marcador, los locales terminaron abriendo brecha para llevarse el triunfo. Mil personas presenciaron el encuentro, en una cita que puso en valor la cantera con la que trabaja el Illes Balears Palma Futsal y el futuro del fútbol sala de la isla.