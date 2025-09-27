Hugo Ramón está a salvo en Cascais: evitó el huracán

El navegante mallorquín Hugo Ramón, participante en la Mini Transat 2025 en representación del Real Club Náutico de Palma (RCNP) a bordo del Cristalmina Majorica, llegó esta mañana al puerto de Cascais apenas dos horas antes de que la tormenta Gabrielle (degradada ya de huracán) alcanzara la costa central de Portugal. En el momento de su entrada, el frente de la borrasca ya se perfilaba a su popa. Ramón consiguió arribar por sus propios medios y fue acompañado en las dos últimas millas por una embarcación neumática fletada por su club.

Antes de asegurar la embarcación en puerto, Ramón explicó brevemente que en el primer día de regata optó por izar el spinnaker 2 con “demasiado viento”, lo que provocó una violenta arribada que le hizo caer al agua. Afortunadamente, llevaba correctamente sujeta la línea de vida y pudo reincorporarse, aunque el incidente le ocasionó la rotura del botalón y otros daños que le obligaron a reducir la marcha para efectuar reparaciones y descansar. “Pasé bastante miedo”, confesó en un mensaje compartido en sus redes sociales.

Una vez reestablecido, el mallorquín, que había perdido posiciones, decidió buscar una estrategia alternativa poniendo rumbo al oeste en busca de más presión de viento, dejando por babor el dispositivo de separación de Finisterre. La maniobra le permitió recuperar alrededor de quince puestos y situarse de nuevo en el centro de la flota, aunque más a poniente. Esa circunstancia le convirtió en el regatista más expuesto al huracán cuando la organización de la Mini Transat resolvió anular la primera etapa, entre Les Sables d’Olonne y La Palma, e instar a la flota a buscar refugio en Portugal o España.

La organización ha confirmado que la totalidad de los participantes se encuentran a salvo en diferentes puertos portugueses y españoles. En los próximos días, una vez pase el temporal y el mar se estabilice, los regatistas podrán navegar hacia La Palma fuera de regata, organizando convoyes y, si lo desean, navegando en doble.

La Mini Transat es una regata transoceánica en solitario que se disputa cada dos años a bordo de veleros de 6,50 metros de eslora y sin asistencia externa ni comunicación con tierra. Consta de dos etapas, la primera desde Les Sables d’Olonne (Francia) hasta La Palma y la segunda con destino en el Caribe. Está considerada una de las pruebas más exigentes de la vela oceánica y un trampolín hacia competiciones de mayor envergadura. Es la cuarta vez que Hugo Ramón toma parte en esta prueba, tras la ediciones de 2005, 2007 y 2009, y de su vuelta al mundo en doble en 2011.