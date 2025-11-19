Muriqi, 87 minutos; Virgili, 7 minutos; Mojica, 90 minutos. Éste es el balance de la última jornada de actividad de los internacionales mallorquinistas. El seleccionador de Kosovo exprimió al máximo al «pirata», que jugó casi todo el partido ante Suiza pese a que no había nada en juego, ya que los kosovares necesitaban ganar de seis goles de diferencia a los helvéticos para lograr la clasificación matemática para el Mundial y el choque acabó empate a uno. En cambio, mucho más comprensivo fue el seleccionador de España sub21, que apenas le dio siete minutos a Virgili. Por su parte, Mojica disputó el choque amistoso de Colombia ante Australia en Nueva York al completo.

Durante la jornada de hoy irán llegando a la isla tanto Muriqi como Virgili. El que aterrizará primero será el extremo, que anoche volvió en chárter con la selección desde Rumanía y hoy tomará un avión en Madrid. En cambio a Muriqi no se le espera hasta bien entrada la tarde dadas las dificultades de conexión de Mallorca con Kosovo. Tanto uno como otro tendrán dos entrenamientos completos a las órdenes de Arrasate a la espera del partido ante el Villarreal del próximo sábado.

Más complejo es el caso de Mojica, que vuelve desde Nueva York ya que la selección colombiana se enfrentó esta pasada madrugada a la de Australia en el Citi Field. Al igual que en el caso de Virgili y Muriqi, se espera que Arrasate pueda contar con él para las sesiones de jueves y viernes.

El lateral, que no había disputado ni un solo minuto ante Nueva Zelanda, jugó el partido al completo ante los australianos, teniendo una actuación destacada en el 3-0 final de los cafeteros, que hace ya varias semanas que lograron su clasificación para el Mundial. «Aquí todos los jugadores son bienvenidos, somos felices cuando juega el compañero. Esto es la selección y aquí están los mejores», dijo el jugador del Mallorca al acabar el encuentro.