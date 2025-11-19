La Policía pide ayuda ciudadana para localizar a un joven que desapareció hace unos días en Palma

La Policía Nacional y la Policía Local de Palma han solicitado la colaboración ciudadana para localizar a Andrés Peña Santa, un joven cuya desaparición ha generado gran preocupación entre familiares, amigos y vecinos de la capital balear.

Andrés fue visto por última vez el 4 de noviembre en las inmediaciones de la Plaza de España y la Calle Jacinto Verdaguer, una zona céntrica y muy concurrida de Palma. Desde entonces, las autoridades mantienen activa la búsqueda, coordinando patrullas de seguridad ciudadana y revisando diferentes puntos estratégicos de la ciudad donde podría encontrarse.

Según informan los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, la desaparición está siendo tratada con la máxima prioridad, y ya se ha difundido la fotografía del joven entre distintos cuerpos policiales y a través de canales oficiales para facilitar su identificación. Las autoridades han solicitado que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique con el 091 de manera inmediata.

Familiares y allegados han mostrado su profunda preocupación a través de carteles y mensajes públicos. En ellos explican que la madre de Andrés está “totalmente desesperada”, y describen al joven como una persona respetuosa, amable y muy querida por quienes le rodean, cualidades que hacen que su ausencia se sienta aún más intensamente en su entorno. Amigos destacan su carácter afable y su disposición siempre a ayudar a los demás, por lo que su desaparición ha conmocionado a la comunidad local.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre la desaparición, incluida la posibilidad de que se trate de una fuga voluntaria, aunque enfatizan que lo más importante es garantizar la seguridad y el regreso seguro de Andrés. Todos los mecanismos de búsqueda están activados, y se hace un llamado especial a los ciudadanos para que presten atención a cualquier información que pueda ser relevante.

La colaboración de la población es crucial en situaciones como esta. La Policía recuerda que incluso el más pequeño dato puede ser determinante para localizar a Andrés y reunirlo con su familia. La comunidad de Palma se mantiene a la espera de noticias, con la esperanza de que el joven pueda regresar pronto a casa.