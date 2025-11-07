Una gran Fan Zone animará la previa de la Copa Intercontinental

El Palau Municipal d’Esports de Son Moix vivirá este viernes una jornada completa de fútbol sala y entretenimiento con la Fan Zone que se habilitará en el exterior del pabellón a partir de las 17:30 horas. Una propuesta que permitirá a los aficionados disfrutar del ambiente de la Copa Intercontinental desde mucho antes del inicio del partido entre el Illes Balears Palma Futsal y Peñarol.

El recinto contará con tres zonas diferenciadas para adaptarse a todos los públicos y crear una experiencia festiva en la antesala de la gran final.

La Zona Peñarol será el punto de encuentro de los seguidores uruguayos. La Zona Palma, ubicada en la Cafetería Son Moix, reunirá a los aficionados locales con una oferta gastronómica que incluirá un grill de hamburguesas, perritos calientes y llonguets a precios populares, acompañada por la música en directo del DJ Willy De Loren, que pondrá ritmo a la tarde antes del encuentro.

Por su parte, la Zona Familiar ofrecerá una amplia variedad de actividades para todas las edades, con castillos hinchables, juegos infantiles, pintacaras y propuestas impulsadas por Decathlon y Conectabalear, que además organizará un concurso con sorteo de regalos. Esta zona contará también con la presencia de FEEEL! DJ, la tienda oficial del Illes Balears Palma Futsal y un meet and greet con Daniela Blasco, que firmará autógrafos a partir de las 19:15 horas.

La Fan Zone permanecerá abierta hasta las 20:30 horas. A las 19:30 se abrirán las puertas del pabellón para que los aficionados puedan ir accediendo y disfrutar del espectáculo previo al encuentro. A las 20:00 horas comenzará el calentamiento de los equipos y, justo después, se desarrollará un show audiovisual de apertura con la actuación de Daniela Blasco y varias sorpresas preparadas para la ocasión.

La gran final entre el Illes Balears Palma Futsal y el Club Atlético Peñarol dará comienzo a las 21:00 horas, mientras que en el descanso actuará Alira Moya, ganadora de La Voz Kids 2024. Una cita que promete combinar deporte, espectáculo y ambiente en una noche inolvidable en Son Moix.