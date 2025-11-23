Fernando Bujosa, la gran perla del motociclismo balear, se proclama campeón de la European Talent Cup

Y de repente, las lágrimas se convirtieron en sonrisas. La decepción, en alegría desbordada. De manera inesperada y tras varias horas después de una carrera que se le escapó en la última curva de Cheste, el piloto mallorquín Fernando Bujosa se proclamaba campeón de la European Talent Cup tras una temporada magnífica dominándolos a todos desde la primera carrera hasta la última.

El corredor del Ac Racing Team, de tan sólo 15 años, encaraba una dura tarde de domingo que iba a dedicar a digerir el subcampeonato. Pero de repente, Dirección de Carrera anunciaba la buena nueva, Carlos Cano, su gran rival por el título, quedaba descalificado de la carrera de Valencia por una modificación en el cárter de su moto y exceder el límite de revoluciones por minuto, algo totalmente prohibido por la normativa.

De esta manera, el campeonato se queda en Mallorca y Fernando Bujosa, la gran perla del motociclismo balear, ya puede decir que es un digno campeón europeo. Su tercer puesto le vale para terminar la temporada en lo más alto de la clasificación por encima del murciano Carlos Cano, con el que ha batallado durante todo el año por el título.

La carrera de este domingo en Valencia ha sido un breve resumen de lo que ha sido el año de Bujosa. El mallorquín ha dominado de principio a fin en el Circuit Ricardo Tormo, pero la tragedia ha llegado en la última curva, donde Álex Longarela y Álvaro Lucas han adelantado al dorsal 69, relegándole a una tercera posición que no le valía para proclamarse campeón y le daba el título a Cano.

La tardía decisión de Dirección de Carrera lo ha cambiado todo por completo. El que antes veía esfumarse el campeonato en la última curva de la última vuelta, ahora celebra en lo que es el día más feliz de su carrera deportiva, y el que antes saboreaba la gloria ahora ha visto que una justa decisión en los despachos le ha arrancado el título de las manos.

Con la temporada ya finalizada, Bujosa se prepara para competir en la Red Bull Rookies Cup 2026, fórmula de promoción del Mundial de velocidad que disputa paralelamente al JuniorGP. Un paso más para su prometedora e ilusionante carrera que no ha hecho más que empezar.